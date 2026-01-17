El Archivo Municipal de Huelva pone a disposición de los ciudadanos los periódicos que narraron el vuelo del Plus Ultra

Fondo fotográfico en el Archivo Municipal onubense. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva se suma a los actos conmemorativos del centenario del vuelo del Plus Ultra, una histórica travesía que tuvo lugar entre el 22 de enero y el 10 de febrero de 1926, y que supuso el primer vuelo transatlántico entre España y América del Sur. Se trata de una travesía de diecinueve días y cerca de diez mil kilómetros protagonizada por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, "que no solo quedó grabado en la historia aeronáutica, sino también en las páginas de la prensa local, la cual ofreció un seguimiento detallado y constante del raid", ha explicado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina.

Tal y como ha notificado el Consistorio local en una nota, el edil ha señalado "que forma parte del valioso fondo hemerográfico del Archivo Municipal de Huelva que ahora invitamos a redescubrir y que contiene la colección completa del diario La Provincia, conservada y digitalizada".

Al hilo, se trata, ha trasladado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, "de una herramienta fundamental para investigadores, docentes y también para la ciudadanía en general, que consultando estos archivos podrán conocer de primera mano cómo la prensa de la época contó la histórica travesía".

Concretamente, ha detallado Molina, esta colección puede consultarse íntegramente a través de la web del Archivo Municipal, en la que se han destacado dos de los ejemplares de La Provincia concretamente los que corresponden al 22 de enero y al 10 de febrero de 1926, "los cuales podrán descargarse íntegramente en formato PDF, facilitando así el acceso directo a las páginas que narraron la partida del Plus Ultra y su llegada a Argentina tal como las leyó la sociedad onubense de la época".

En contexto, el Archivo Municipal de Huelva conserva en su Hemeroteca la colección completa del diario La Provincia desde el año 1880, un fondo documental de extraordinario valor que permite reconstruir con precisión cómo se vivió en su tiempo uno de los episodios más emblemáticos de la historia contemporánea española. Las páginas de La Provincia reconstruyen el relato completo tal como lo conocieron los lectores de 1926, desde los días previos a la partida, pasando por el seguimiento diario del viaje, hasta el regreso triunfal de sus protagonistas el 5 de abril de 1926.

Asimismo, en los días inmediatamente anteriores a la salida del Plus Ultra, la prensa onubense fue reflejando cómo la ciudad y la provincia se preparaban "para un acontecimiento excepcional". Desde mediados de enero de 1926, el diario La Provincia informa de reuniones institucionales, acuerdos de entidades locales y de una "creciente expectación ciudadana".

En concreto, el 18 de enero, el periódico detalla el itinerario previsto del viaje, con escalas en Canarias y Cabo Verde y el posterior salto hacia Brasil, y anuncia reuniones en el Gobierno Civil para coordinar los preparativos, así como la "llegada inminente" de aviadores y aparatos. La llegada de los hidroaviones a la ría de Huelva se produce el 19 de enero y es seguida por "numeroso público congregado en los muelles, junto a autoridades civiles y militares, en un ambiente que anticipa la magnitud del acontecimiento".

En la víspera del despegue, el 21 de enero, el tono del diario adquiere un marcado carácter histórico y simbólico. Se refuerza el vínculo con los lugares colombinos y se describe la intensa actividad desarrollada en Palos de la Frontera y La Rábida, donde todo queda dispuesto para la jornada de la partida.

Entre los números que el diario dedicó al raid Palos-Buenos Aires, destacan especialmente los correspondientes al 22 de enero de 1926, fecha de la partida, y al 10 de febrero de 1926, cuando se confirma la llegada a Argentina. El número del 22 de enero de 1926 recoge una crónica minuciosa de la jornada en que el comandante Ramón Franco, junto al capitán Julio Ruiz de Alda y el teniente de navío Juan Manuel Durán, iniciaron el raid Palos-Buenos Aires.

La Provincia describe la llegada de caravanas de visitantes procedentes de Huelva, Sevilla, Madrid y Extremadura, la multitud congregada en Palos, La Rábida y la Punta del Sebo, y la "intensa carga simbólica" del momento. Los vecinos velaron durante la noche los hidroaviones, evocando el velatorio de las carabelas en 1492.

Tras la misa celebrada en la Iglesia de San Jorge, el Plus Ultra despegó a las 7,51 horas de la mañana, "las ocho menos nueve minutos", ante una emoción colectiva descrita por el diario como "indescriptible". Sirenas, música, vítores y pañuelos al viento acompañaron el momento en que el hidroavión se elevó sobre la ría. La crónica subraya además el "gesto simbólico del comandante Franco, que sobrevoló el monasterio de La Rábida y el monumento a Colón antes de poner rumbo al Atlántico, enlazando explícitamente la gesta aérea con la tradición colombina".

El periódico no se limitó a informar. La Asociación de la Prensa de Huelva entregó al comandante Franco ejemplares del diario y mensajes dirigidos a la Asociación de la Prensa de Buenos Aires, convirtiendo al aviador en portador del primer periódico español con noticias del raid que llegaría a Argentina. Este detalle refleja "el papel activo" de la prensa en el acontecimiento.

El ejemplar del 10 de febrero de 1926 recoge el desenlace del viaje. Tras días de expectación y seguimiento La Provincia informa de la llegada del Plus Ultra a Buenos Aires a las 16,17 horas, y describe el estallido de júbilo vivido en Huelva y en la capital argentina. El diario confirma que "el Plus Ultra amaró en Buenos Aires a las 16,17 horas". Las calles se llenaron de público, sonaron sirenas y bandas de música, se improvisaron manifestaciones y se engalanaron edificios públicos y privados. El periódico describe una celebración espontánea y masiva, reflejo del orgullo compartido por el éxito del raid.

La narración periodística del vuelo se completa con el regreso de los aviadores a Huelva el 5 de abril de 1926. El recibimiento tiene un carácter multitudinario y solemne, con la presencia del rey Alfonso XIII, y es presentado como el cierre de una gesta que había comenzado meses antes en Palos de la Frontera.

Aquellos interesados en profundizar pueden consultar todos estos ejemplares en 'www.huelva.es/portal/en/archivo-municipal-y-bibliotecas' y en 'www.huelva.es/portal/en/hemeroteca'.