Arias afirma que en Huelva "había de manera genérica" un "malestar" por un acto "laico" para las víctimas del accidente

Archivo - El primer teniente alcalde, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha afirmado este martes, con respecto a la suspensión del homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que en la capital había "de manera genérica" un "malestar" por "el hecho de que se pretendiera hacer un acto laico y reducido, donde ni siquiera cabían todos los familiares de las víctimas".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha señalado que la alcaldesa, Pilar Miranda, "desde el primer momento le insistió al Gobierno en que Huelva es una ciudad mariana, cintera, rociera y cofrade" y que "la mayororía de los ciudadanos entienden en un momento de estos que deben despedirlos desde la Eucaristía y desde la fe y que merecen una misa funeral y, además, abierta a toda la ciudadanía".

"Ofrecimos desde el primer momento el Carolina Marín, pero el Gobierno estaba optando por espacios más pequeños, más reducidos. Entiendo que también evitando estos conflictos de los que muchos ciudadanos están trasladando", ha dicho.

Cuestionado por si se espera en la misa funeral de jueves algún tipo de acto de protesta, Arias ha apuntado que "lo único que queremos es que ese acto realmente no se vea empañado por esas cuestiones", al considerar que "habrá momentos para mostrar el enfado y para trasladarle al Gobierno lo que Huelva merece y lo que la capital estaba reclamando de hace muchísimo tiempo" pero, "sobre todo, para garantizar la seguridad de estas infraestructuras como de otras".

"Yo creo que ese día debe ser para el recuerdo y despedir a las víctimas, para estar al lado de la familia y para darles el consuelo y el pésame que merecen. En las otras cuestiones, no participamos de ello y, de hecho, ni siquiera estamos haciendo manifestaciones políticas en este momento sobre estas cuestiones, porque vamos a esperar a que pasen estos días y ya habrá tiempo de exigir responsabilidades, ya habrá tiempo de llegar hasta el final de este asunto porque, desde luego, esta es la gota que ha colmado el vaso", ha concluido.