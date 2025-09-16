Aroche (Huelva) acoge este próximo fin de semana la XXXI feria ganadera Fegar

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aroche (Huelva) acoge este fin de semana la XXXI edición de su feria Ganadera Fegar. La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva de la Diputación Provincial, Patricia Millán, y el concejal de Festejos, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de la localidad, Adán Candeas, han desgranado el programa de actos que conforman esta "importante" cita agroganadera provincial y que cuenta este año como gran novedad con la celebración de la I Feria Cinegética con una exposición de rehalas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada ha destacado el apoyo de la Diputación a esta feria, en la que se puede encontrar dos zonas "bien diferenciadas", por un lado, la zona ganadera, "con exposición de ganado de diversas índoles y diversas razas y especies", y, por otro lado, la de concursos, como el Nacional de Doma Vaquera o el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, "en el que la Diputación viene colaborando desde hace ya algunos años".

Por su parte, Adán Candeas ha asegurado que Fegar "es mucho más que una feria ganadera", ya que es "un motor económico, social, cultural y turístico para el municipio y para toda la comarca". "Este año hemos querido concentrar la programación en dos días, en lugar de tres, con el objetivo de centralizar todas las actividades en un mismo espacio y hacer la feria más dinámica, atractiva y cómoda para todos los visitantes", ha explicado.

Así, el centro hípico Don Manuel Cascajo Taboada será el epicentro de esta edición de Fegar. Un lugar que reúne las "mejores condiciones" para disfrutar tanto de los espectáculos ecuestres como de las actividades ganaderas, gastronómicas y cinegéticas. La inauguración será el sábado, 20 de septiembre, con la apertura de los stands y exposiciones.

Al respecto, a las 11,00 horas, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía celebrarán la Jornada sobre Gestión de la Dehesa y Ganadería Sostenible, en la que expertos abordarán cuestiones como la defensa del arbolado y nuevas técnicas contra la seca, métodos innovadores de gestión ganadera y conservación, el papel de la mujer en el sector agroganadero, o el valor de las micorrizas para la salud de la dehesa.

Posteriormente, tendrá lugar el primer Concurso Nacional 2 de Doma Vaquera - Copa ANCCE, que este año será además el IV Memorial Adolfo Abades y el V Concurso Nacional de Cortadores de Jamón 'Sierra de Aroche', avalado para la semifinal del XVI Campeonato de España 2026, y en el que participarán Antonio J. Vázquez García (El Repilado-Huelva), Francisco Javier Torres Jiménez (Montequinto-Sevilla), Jesús Patricio Reyes (Écija-Sevilla), José Manuel González Ferrera (Olivenza-Badajoz), Juan López Ramírez (Villanueva de Córdoba-Córdoba), y Juan Antonio Pérez Moro (San Bartolomé de la Torre-Huelva).

Se trata de un concurso solidario a beneficio de Cáritas Aroche, AFA Sierra de Aroche y AMAR. También el sábado se desarrollará un clinic de trenzado a cargo de María Fernández, el Concurso Infantil 'MiniGran Chef Aroche', un Western Show que trasladará al público al más puro estilo del lejano oeste, con pruebas ecuestres de gran nivel y emoción, así como actuaciones musicales de El Patio, El Enreo y DJ Raster.

Por otro lado, el domingo, 21 de septiembre, se celebrará una exhibición de rehaleros con colleras de perros, exhibición de toque de caracola y exhibición de la unidad canina especializada en la detección de cebos envenenados. Al mediodía, se desarrollará el Concurso Familiar 'Grandes Chef en Familia', la actuación musical de Andrés El Montero, así como una carrera de cintas y una gymkana ecuestre.