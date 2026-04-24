Arranca la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría (Huelva) con ocho toneladas de marisco

Carpa de la XXX Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Punta Umbría (Huelva) ya vive de lleno uno de los fines de semana más esperados del año tras la inauguración de su XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón en la plaza Pérez Pastor, donde espera reunir a unas 80.000 personas hasta el domingo y consumir más de ocho toneladas de marisco en una carpa de 90 por 25 metros.

El acto inaugural ha marcado el inicio oficial de esta feria en el 30 aniversario de una fiesta con gran convocatoria de reclamo turístico. Ha contado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, junto a la corporación municipal, y con la presencia de responsables de las distintas administraciones como delegados territoriales de la Junta de Andalucía en áreas como Turismo y Agricultura y Pesca.

Asimismo, han asistido representantes de la Diputación de Huelva, del Congreso de los Diputados, así como el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', Manuel Fernández Belmonte, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Hernández Cansino ha animado a vecinos y visitantes a acercarse "para disfrutar de esta feria única, donde se ofrecen productos de primerísima calidad a precios populares, en un espacio único y con un ambiente inmejorable".

El regidor municipal ha subrayado además que "son 30 años de esfuerzo, experiencia y trabajo conjunto lo que nos permite garantizar el éxito de una muestra que es referente gastronómico en toda Andalucía". En este sentido, ha destacado la implicación de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar' y el respaldo de las distintas administraciones, como la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.

La feria ofrece una amplia variedad de productos del mar, junto a una programación musical continua pensada para todos los públicos, lo que "la convierte en una opción ideal tanto para disfrutar en familia como con amigos". "Aquí se viene a comer bien, a compartir y a pasarlo bien. Es una feria pensada para todos", ha añadido el alcalde.

La muestra abre este viernes hasta las 03,00 de la madrugada; el sábado desde las 12,00 hasta las 03,00 y el domingo desde las 12,00 hasta aproximadamente las 18,30 horas. En el apartado musical, la jornada inaugural de este viernes se prolongará desde el mediodía hasta la madrugada, con actuaciones de la Orquesta Doble Filo en varios pases, junto a artistas como Ana de Caro y Menta Poleo, además del esperado concierto de Aslándticos a las 22,30 horas. La noche culminará con la sesión del DJ Manu Fernández.

Este sábado, 25 de abril, día de mayor afluencia prevista, mantendrá el ritmo ininterrumpido de música en directo con propuestas que combinan distintos estilos, desde Cristian Guerrero, Jarampa o El Rincón de María, hasta nuevas intervenciones de la Orquesta Doble Filo y el cierre a cargo del DJ Bau. Por su parte, el domingo 26 se pondrá el broche final con una programación en la que destacan Las Soles junto a la orquesta, acompañando las últimas degustaciones y el ambiente festivo hasta la clausura.

22 STANDS Y NOVEDADES

El recinto cuenta con un total de 22 stands: tres dedicados al marisco --con gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos y pulpo a la gallega--; uno de la Cofradía de Pescadores con boquerones, chocos, adobo y chirlas; siete de bares y restaurantes locales; dos de cafeterías; cuatro de copas; dos de jamón y chacinas; dos destinados a bebidas y un stand institucional del Ayuntamiento con espacio expositivo y de promoción.

Entre las novedades de esta edición destaca la mejora de la accesibilidad, con la incorporación de mesas bajas para personas con movilidad reducida, así como un completo dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza para "garantizar el buen desarrollo del evento".

Se mantienen los precios populares de ediciones anteriores de siete euros para el marisco y seis euros para los platos elaborados a base de pescados y mariscos. Asimismo, se consolida la ubicación en la plaza Pérez Pastor, con una superficie de 2.200 metros cuadrados y una gran carpa de 90 por 25 metros, así como el formato de 'tardeo' "que tan buena acogida ha tenido en los últimos años".

Con una previsión de alrededor de 80.000 visitantes y la degustación de más de ocho toneladas de marisco, Punta Umbría se consolida un año más como destino turístico de referencia. "Este fin de semana volvemos a llenarnos como en pleno verano, y eso demuestra que esta feria es un auténtico motor económico y social para nuestro municipio", ha señalado Hernández Cansino.