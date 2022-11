Arranca el Festival de Cine de Huelva con la entrega del Premio Luz y el estreno del documental sobre Sabina

HUELVA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha arrancado este viernes con la celebración de la Gala de Inauguración de su 48 edición, que pondrá en cartel 136 títulos.

El certamen, que mantendrá abierta hasta el próximo 18 de noviembre una ventana hacia el mejor cine hecho en Iberoamérica, ha comenzado con la entrega del Premio Luz a la actriz Greta Fernández durante una gala presentada por Sílvia Abril, que ha contado con la actuación de la cantante onubense Mara Barros y tras la que se ha proyectado el documental 'Sintiéndolo mucho', de Fernando León de Aranoa, dedicado a Joaquín Sabina.

Numerosos representantes de la industria cinematográfica se han trasladado a Huelva para asistir a la inauguración de la 48 edición. La Sección Oficial de Largometrajes ha tenido una numerosa representación por parte de los equipos de 'Perejil', con la asistencia del director, José María Cabral, y el actor Ramón Emilio Candelario; 'Receta no incluida', con su directora Juliana Maite, los actores Marietere Vélez y Gabriel Alexander Leyva y la productora Vilma Liella; la actriz de 'Regra 34' Sol Miranda; el director de 'Un lugar llamado dignidad', Matías Rojas Valencia; la directora de 'Paula', Florencia Wehbe; y el director de 'Rinoceronte', Arturo Castro.

Por su parte, la Sección Oficial de Cortometrajes ha estado representada por el director de 'El Crédito', Álex Escudero; el director de 'El Plan', Teo Martínez, junto a los actores Helena Kaittani y Álvaro Tejero; Carlos Martín García, director de 'Quien'; Elías Pérez y Mercedes Hoyos, director y actriz de 'Se van sus naves'; Jordi Calvet e Iván Hidalgo, director y actor de 'Takbir'; y Alejandro Lobo, director de 'Amo cada átomo de tu cuerpo'.

Han asistido también a la Gala de Inauguración miembros de los títulos que compiten en las secciones Pantalla Huelva y Talento Andaluz, por parte de películas como 'A las mujeres de España. María Lejárraga', con la asistencia de su directora, Laura Hojman, y su productor, Guillermo Rojas; 'El mundo es vuestro', con los intérpretes Carmen Canivell y José Chaves y la productora Agus Jiménez; y 'Héroes de Barrio', con la actriz Lisi Linder y la directora Ángeles Reine.

Acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, Mara Barros ha puesto las primeras notas a una gala muy musical. Tras su primera actuación, en la que ha interpretado 'Yo quiero ser una chica Almodóvar', ha salido al escenario Sílvia Abril, que se ha ganado al público con su divertido toque de atención al "guionista" de los años 2020, 2021 y 2022. "Qué imaginación, eh. Qué portento. Pandemia, guerra, volcán. "A esa personita no se le ha ocurrido ir a terapia", ha preguntado, antes de invitarle a tomarse esta semana de descanso y disfrutar del Festival de Huelva.

En esta línea, en tono jocoso, Abril ha parafraseado el conocido 'Winter is coming' de la serie Juego de Tronos, lamentando que "no, el invierno no llega".

Para presentar las diferentes secciones que forman la programación de esta edición del Festival de Huelva han subido al escenario las actrices Mireia Oriol y Paula Malia, detallando "una semana de emociones en pantalla grande en Gran teatro, Casa Colón y Cines Aqualon", con 136 títulos programados en las secciones oficiales de Largometrajes, Cortometrajes, Sismos, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores y Sesiones Especiales.

Malia ha destacado la paridad que refleja la programación, ya que la mitad de los títulos están dirigidos por mujeres. Igualmente, Oriol ha resaltado la apuesta del Festival de Huelva por la educación, recuperando y reforzando la Sección Infantil y Juvenil. La sección de Cine y Valores es otro de los escaparates donde se refleja el espíritu inclusivo del certamen, ya que en ella se proyectan cortometrajes y largometrajes en diferentes bloques temáticos sobre igualdad, temática LGBTI+ o discapacidad.

Tras una versión de 'La llorona' de Chavela Vargas a cargo de Mara Barros, Sílvia Abril ha vuelto a salir al escenario para presentar a los miembros del Jurado Oficial: la actriz española María Esteve, la realizadora dominicana Desiree Reyes y el periodista chileno Sergio Correa. Como presidenta del jurado, Reyes ha reconocido la labor del público y ha agradecido al Festival de Huelva la oportunidad que les da de elegir a la película ganadora. "El cine hoy más que nunca es un recurso de libertad", ha asegurado la dominicana.

Lolita se ha sumado a Sílvia Abril en el escenario para dar paso a uno de los momentos estelares de la noche, el homenaje a la actriz Greta Fernández con la entrega del Premio Luz. Concha de Plata a la Mejor Actriz en San Sebastián y nominada a los Premios Goya, Forqué, Feroz y Gaudí, Greta Fernández ha trabajado en cine y televisión con creadores como Isabel Coixet, Isaki Lacuesta o Álex de la Iglesia.

Además del premio, la actriz ha recibido una enorme sorpresa sobre el escenario, ya que su padre, el actor Eduard Fernández, le ha dedicado un inesperado mensaje desde la pantalla. Fernández ha jugado con las palabras para hablar de la actriz y no de su hija. "Si yo tuviera una hija me gustaría que fuera igual, igual que Greta Fernández", ha concluido.

Emocionada, Fernández ha recibido el Premio Luz de manos de Lolita refiriéndose al nombre del galardón. "Es un muy buen nombre para un premio", ha dicho, antes de agradecer a toda la gente que le ha dado luz a lo largo de su vida, especialmente a sus padres. Fernández ha terminado su intervención con guiño al futuro y a la primera canción interpretada por Mara Barros. "Yo también quiero ser una chica Almodóvar", ha dicho con sonrisa.

Asimismo, en el escenario, Lolita Flores ha recordado que su abuelo era de Bollullos del Condado y que más tarde se trasladó a La Palma del Condado, donde ella aún cuenta con familia, así como que tanto su madre, Lola Flores, como su hija Elena Furiase, han asistido al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, aunque para ella era la primera vez.

Mara Barros ha tomado después el periódico para poner voz al mensaje enviado por Fernando León de Aranoa, que no ha podido desplazarse a Huelva para presentar su documental 'Sintiéndolo mucho', con el que han empezado las proyecciones de la 48 edición. El director ha asegurado que "acompañar a Sabina" para rodar este documental ha sido "un privilegio y una aventura compartida".

Todos los protagonistas de la noche han subido al escenario para poner fin, con una foto de familia, a la gala, que Sílvia Abril ha cerrado con un sonoro "¡Que viva el cine!".

APOYO INSTITUCIONAL

La gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación como el alcalde de Huelva y presidente de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Gabriel Cruz; la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, entre otros representantes del Patronato de la Fundación.

Han asistido, asimismo, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín. También han estado presentes la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, y el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega.