Asaja selecciona trabajadores de Mali con figura de protección internacional para la próxima campaña agrícola en Huelva

Archivo - Jornada de selección de trabajadores de Mali para la campaña de frutos rojos de Huelva. - ASAJA-HUELVA - Archivo

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha informado que está desarrollando en diversos puntos del territorio nacional un nuevo proceso de selección de 890 personas procedentes de Mali, residentes en España bajo una figura de protección internacional, con el objetivo de incorporarlas a la próxima campaña agrícola onubense.

Según ha indicado en una nota, esta nueva selección se sumará a las realizadas en fases anteriores del programa, "consolidando un modelo de inserción laboral orientado a ofrecer empleo digno y condiciones adecuadas de vida a jóvenes refugiados, al tiempo que contribuye a atender las necesidades de mano de obra del sector".

La iniciativa se enmarca en la experiencia impulsada por Asaja-Huelva en colaboración con la Dirección General de Atención/Ayuda Humanitaria e Inclusión Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, administración que supervisa esta línea de trabajo.

La entidad ha indicado que el procedimiento de selección se articula mediante entrevistas y valoraciones de disponibilidad, interés y adaptación al entorno laboral, replicando una operativa ya aplicada en campañas anteriores en distintos enclaves del país, incluyendo procesos presenciales en ciudades como Málaga, Granada, Zaragoza, Sevilla, Barcelona y Girona, así como entrevistas realizadas con el apoyo de entidades colaboradoras y formatos online cuando resulta necesario.

En el balance de las fases previas, Asaja-Huelva ha destacado que 230 personas se incorporaron ya a trabajar en empresas del sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva, mediante contratos con una duración de seis meses de trabajo continuado y alojamiento facilitado por las empresas.

En otra fase posterior, la organización ha avanzado en la selección de 150 trabajadores, con incorporaciones previstas para campaña y estancia mínima de seis meses, igualmente con alojamiento gratuito a cargo de las empresas contratantes.

Por su parte, la responsable del departamento de Contratación en Origen y Migraciones de Asaja-Huelva, Chantal Buisan, ha subrayado el valor social del programa, destacando que "refuerza la dimensión social de nuestras empresas y ofrece una oportunidad real de integración a personas que buscan reconstruir su proyecto de vida en España".