Asnuci pide que el campamento pera temporeros de Lepe (Huelva) se monte "rápido" y en un terreno "adecuado"

LEPE (HUELVA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asnuci ha solicitado este lunes se monte de manera "rápida" el campamento que el Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Tierra, planea ubicar en Lepe (Huelva) para da cobijo a los temporeros inmigrantes afectados por el incendios de los asentamientos y que esto terrenos sea "adecuados".

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de Asnuci, Ana Mateos, quien ha recalcado que estas personas "llevan ya 15 días sin tener a dónde ir" y que "el terreno que se estaba barajando según se hablaba en la prensa, el de La Gravera", no les parece "adecuado" ya que "está a siete kilómetros del pueblo, muy alejado del núcleo poblacional y no es aceptable", por lo que solicitan un terreno "próximo" al municipio.

"Ya han pasado dos semanas sin dar ninguna solución alternativa a ciudadanos a los que se les ha quemado su barrio de chabolas y ninguna administración hasta ahora ha dado ninguna solución. El Gobierno ha propuesto que el ejército venga y pedimos por favor que se den prisa porque ha pasado mucho tiempo y la gente sigue en la calle", ha apuntado Mateos.

Además, ha reseñado que esta debe ser una medida "provisional de emergencia", pero en esa "provisionalidad" espera que "se busque la solución alternativa a corto o medio plazo porque una vez que se superen los plazos de emergencia tendremos que tener la solución siguiente".

Asimismo, ha reiterado que el terreno propuesto en un primer momento está "excesivamente lejos del pueblo" y "no puedes llevar allí a 250 personas", al tiempo que ha subrayado que ya en 2017 hicieron un estudio sobre el hábitat "en el que ya se daban soluciones alternativas a los asentamientos y se hablaba de terrenos próximos al pueblo en los que se podían instalar módulos, zonas de acampadas o albergues provisionales".

En este sentido, ha vuelto a incidir en que no les parece "de recibo" que "después de 15 días los retiren a las afuera de la población sin posibilidad de socializar ni de ir a las tiendas, a la mezquita o al médico y que no tienen coches y sin papeles", por lo que espera que la zona elejida para ubicar este campamento no se convierta en "un gueto". Por ello, esperan "con impaciencia" que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno decidan el sitio idóneo que llevan 15 días esperando".

Por su parte, Haya Fofana, miembro de la Junta Directiva de Asnuci, ha señalado que los afectados continúan concentrados frente al Ayuntamiento, en la plaza de España, y que ahí continuarán "hasta que haya una solución" y considera que la medida del campamento "es algo que deberían haber hecho hace mucho tiempo" pero que "mejor tarde que nunca".

Cabe recordar que el Ministerio de Defensa envió este sábado a Lepe a un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra para estudiar la instalación de un campamento de tiendas, literas y material de habitabilidad con el objetivo de prevenir contagios en los asentamientos de temporeros.

De este modo, la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG 21 Sevilla), que desplazó hasta localidad onubense con el fin de prevenir estos contagios en los asentamientos que se encuentran en precarias condiciones tras dos incendios.

La actuación ha sido solicitada por las autoridades locales a la Delegación del Gobierno y transmitida al Ministerio de Defensa para su aprobación.

Esta actuación es la segunda que el Ministerio de Defensa realiza para evitar contagios de coronavirus después de dar por finalizada la 'Operación Balmis'. La otra intervención se realizó en el municipio de Albalate (Teruel), dónde se desplegaron 30 militares.