La Asociación Cultural Huelva 2022 entrega juguetes personalizados a los niños del Hospital Juan Ramón Jiménez

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Huelva 2022 y la Gañafote Cup han realizado una nueva acción solidaria en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva en las áreas de Pediatría y Oncohematología del centro. En esta ocasión, la donación ha consistido en juguetes personalizados, seleccionados específicamente en función de los gustos y peticiones expresadas por los niños y niñas ingresados en sus cartas a los Reyes Magos de Oriente, con el objetivo de que cada menor reciba un regalo adaptado a sus intereses, edad y situación personal.

Según han indicado ambas entidades en una nota de prensa, también se ha entregado un carrito con cuentos infantiles destinado al área de Neonatos, una iniciativa pensada y planteada por los responsables de pediatría del centro, para que, según ha explicado el presidente de la Asociación Cultural Huelva 2022 y CEO de Comunicatura, Manu Suero, "los padres y madres que pasan largas horas junto a sus bebés puedan recurrir a la lectura como alternativa al uso continuado de dispositivos móviles o tabletas, fomentando un entorno más tranquilo, cercano y reduciendo la exposición a pantallas".

Desde la Asociación Cultural Huelva 2022 y la Gañafote Cup se ha destacado que "este tipo de iniciativas forman parte esencial del espíritu del torneo, cuyo objetivo es ser mucho más que una competición deportiva y devolver a la sociedad parte de lo que recibe, especialmente en ámbitos tan sensibles como la salud infantil", señala el CEO de la Gañafote Cup, Joaquín Rasco.

La acción social ha sido posible gracias a la colaboración del Puerto de Huelva, Onuba Consultoría, Comunicatura y el Colegio de Enfermería de Huelva, entidad que ha coordinado la iniciativa junto a los profesionales sanitarios del hospital, garantizando que la donación respondiera a "las necesidades reales de los menores y sus familias".

Así, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha señalado que es "un placer cada año volver al hospital de la mano de estas entidades, para aportar nuestro granito de arena y hacer más felices a los niños hospitalizados y sus familias".

De igual manera, el gerente de Onuba Consultoría, José Antonio Mora Robles, ha indicado que "las empresas deben tener siempre una carga de solidaridad, que se ve reflejado en este tipo de acciones, donde siempre estaremos de la mano de entidades o empresas como Gañafote".

Esta nueva acción solidaria se suma a otras iniciativas sociales desarrolladas por ambas entidades en los últimos años, consolidando un modelo de proyecto cultural y deportivo comprometido con el bienestar social, la infancia y la humanización de los espacios sanitarios.