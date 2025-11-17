La Asociación de Empresarios de Nerva (Huelva) reclama "soluciones" para evitar un nuevo desbordamiento

Imagen de las inundaciones en el municipio onubense de Nerva a causa de la borrasca 'Claudia', - AYUNTAMIENTO DE NERVA

NERVA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios de Nerva (Huelva), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha manifestado este lunes su "creciente inquietud" ante los episodios provocados por el reciente desbordamiento del barranco, que "vuelve a poner en evidencia la necesidad de actuar sin demora sobre una infraestructura cuya situación es insostenible".

En este sentido, en una nota, la organización empresarial subraya que "resulta imprescindible acometer de manera inmediata" la obra de desvío del barranco de Santa María, una intervención que "el municipio viene demandando desde hace años y que las intensas lluvias del pasado fin de semana han demostrado que no puede seguir aplazándose". "La seguridad de la localidad y la protección de su actividad económica dependen de ello", añade la asociación.

El presidente de la asociación, Juan Francisco Rodríguez, ha señalado que "no es admisible que el tejido empresarial de Nerva continúe expuesto a daños que comprometen la actividad diaria, ponen en riesgo a trabajadores y clientes, y amenazan la continuidad de negocios que sostienen empleo y riqueza en la zona". Según afirma, la situación vivida ha tenido un "impacto notable" en sectores comerciales, industriales y de servicios, "generando pérdidas y paralizaciones que podrían haberse evitado con unas infraestructuras adecuadas".

Desde la asociación de empresarios recuerdan que "esta problemática, además de su evidente impacto económico, afecta también a la confianza de quienes valoran invertir en la localidad". Por ello, hace un llamamiento a las administraciones competentes para que "coordinen con urgencia las actuaciones necesarias y se prioricen las soluciones definitivas".

El presidente ha añadido que "no podemos esperar a que un nuevo episodio meteorológico agrave todavía más el problema. Es imprescindible actuar ahora para impedir que en el futuro tengamos que lamentar consecuencias mucho más graves".

La Asociación de Empresarios de Nerva y la FOE reiteran su "disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones" que "garanticen la seguridad del municipio y la estabilidad del tejido productivo, elementos clave para asegurar el progreso económico y social de la localidad".