Atalaya garantiza la seguridad de los depósitos de estériles de la mina de Riotinto (Huelva) ante la borrasca

Archivo - Mina de Riotinto. - ATALAYA - Archivo

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Atalaya Riotinto Minera SLU, ante las advertencias expresadas por las autoridades y, en concreto, por el Comité Asesor del Plan de Emergencia por Riesgo de Inundaciones en Andalucía, reunido de urgencia ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha garantizado la seguridad de los depósitos de esteriles de la mina de Riotinto.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la empresa ha querido emitir un mensaje de "tranquilidad a la población", toda vez que ha asegurado que "la integridad y el buen funcionamiento de las instalaciones de almacenamiento de estériles (presas o balsas mineras) del complejo minero de Riotinto se encuentran aseguradas y operan con normalidad, conforme a estrictos estándares técnicos y de seguridad, ante el episodio meteorológico previsto".

En este sentido, la compañía ha señalado que estas situaciones excepcionales han sido contempladas en el diseño y la construcción de estas infraestructuras, que cuentan con márgenes de seguridad adecuados para preservar su estabilidad y seguridad.

Asimismo, la empresa ha asegurado que mantiene "plena comunicación y coordinación" con las autoridades competentes movilizadas a estos efectos, incluyendo la Consejería de Industria, Energía y Minas, la Diputación de Huelva, los ayuntamientos del entorno, la Guardia Civil, y la Unidad Militar de Emergencias, a quienes se les ha trasladado toda la información precisa, en el marco de los protocolos preventivos activados por las administraciones públicas.

Además, ha subrayado que a lo largo del desarrollo del fenómeno meteorológico Atalaya "permanecerá vigilante, con todos sus sistemas de control a pleno rendimiento, realizando un seguimiento continuo de la situación meteorológica y operacional", con el objetivo de "anticipar cualquier eventualidad y velar por la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes propios y del entorno, en coordinación permanente con las autoridades competentes".

Atalaya Mining ha reiterado su compromiso con la seguridad, la prevención y la transparencia, y continuará realizando un seguimiento permanente de la situación, informando con rigor y responsabilidad en el marco de los protocolos preventivos activados y en coordinación con las autoridades competentes.