Atendida una mujer por una crisis de ansiedad a causa de un incendio en una vivienda en la plaza Niña de Huelva

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha sido atendida por una crisis de ansiedad a causa de un incendio registrado a las 14,40 horas de este domingo en una vivienda en la plaza Isabel la Católica de Huelva, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europa Press.

La Sala Coordinadora del Servicio 112 Andalucía recibió un aviso en el que "parecía que había personas atrapadas", motivo por el que movilizó a servicios sanitarios, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que atendieron a la afectada con un cuadro de ansiedad.

El servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha concretado que la afectada, que ha sido atendida con un cuadro de ansiedad, ha sido evacuada al Hospital Juan Ramón Jiménez.