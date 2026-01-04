Atendida una mujer por una crisis de ansiedad a causa de un incendio en una vivienda en la plaza Niña de Huelva

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 4 enero 2026 21:23
Seguir en

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha sido atendida por una crisis de ansiedad a causa de un incendio registrado a las 14,40 horas de este domingo en una vivienda en la plaza Isabel la Católica de Huelva, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europa Press.

La Sala Coordinadora del Servicio 112 Andalucía recibió un aviso en el que "parecía que había personas atrapadas", motivo por el que movilizó a servicios sanitarios, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que atendieron a la afectada con un cuadro de ansiedad.

El servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha concretado que la afectada, que ha sido atendida con un cuadro de ansiedad, ha sido evacuada al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado