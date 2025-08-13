Aumentan los medios en la extinción del incendio en Aroche (Huelva) que incorporan efectivos portugueses

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha aumentado los medios, tanto aéreos como terrestres, para lograr estabilizar el incendio declarado sobre las 14,10 horas de este miércoles en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva). En las tareas de extinción se han incorporados efectivos de Moura (Portugal)

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, hasta la zona se han desplazado cinco helicópteros, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra, se han desplazado seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, dos Bricas, seis grupos de bomberos forestales, dos Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, dos Bricas, un grupo Regional de Mando, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, una Unidad Médica de Incendios Forestales y, además, se han incorporado bomberos de Moura (Portugal)

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, el incendio se ha declarado en una de las zonas con más masa forestal de Aroche, por ello, aunque el fuego es "aún incipiente", se ha enviado "un primer ataque" con numerosos medios para su estabilización y posterior control. No obstante, las temperaturas son altas en la zona, pero "no hay viento", lo que ayuda a los trabajos de extinción.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Aroche han señalado, a través de sus perfiles de redes sociales, que están atentos a su evolución y "en coordinación constante con los servicios de emergencia".

"Desde el equipo de gobierno mantenemos contacto permanente con Guardia Civil, Plan Infoca, Delegación, Diputación y el resto de organismos implicados, recibiendo información minuto a minuto sobre la evolución del incendio", han indicado.