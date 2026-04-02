Autorizadas las actuaciones de localización y exhumación en fosas comunes de tres municipios de Huelva

Archivo - Trabajos en una fosa de Aracena (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ARACENA - Archivo

HUELVA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha autorizado actuaciones específicas en materia de memoria democrática en los municipios de Almonaster la Real y Aracena (Huelva) para llevar a cabo actuaciones de exhumación y estudio antropológico de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra que se encuentran en fosas comunes, así como de La Palma del Condado para la realización de trabajos de localización y delimitación de fosa.

Así lo indica la publicación, consultada por Europa Press, en la que se señala que esto se autoriza con motivo de la aprobación del VI Plan de recuperación de Memoria Democrática 2025-2026 por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante el cual se conceden ayudas económicas destinadas a las Entidades Locales para la realización de actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática.

Al respecto, la Junta ha recibido solicitudes de autorización de las actuaciones de localización en La Palma del Condado y de exhumación e identificación genética en Almonaster la Real y Aracena. También ha aprobado estos trabajos en Úbeda (Jaén).

De este modo, el Ayuntamiento de Aracena obtuvo una ayuda de 18.000 euros, concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la realización de actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. En concreto, se plantea el proyecto de intervención arqueológica para iniciar el proceso de exhumación de las víctimas que pueden encontrarse en la fosa del Cementerio de San Sebastián del municipio.

Esta actuación se llevará a cabo una vez realizados los trabajos de indagación e investigación histórica de los hechos acontecidos en el municipio durante la Guerra Civil, que contó con una ayuda de 12.000 euros y se presentaron el pasado mes de octubre en unas jornadas. En este proyecto se abordarán trabajos de campo sobre la fosa que fue localizada en 2025, la exhumación e individualización de los cuerpos de las víctimas que pudieran hallarse, así como el estudio antropológico-forense.

Esta fosa, de la que ya se tenía conocimiento, cuenta desde hace años con un hito que incluye el nombre de las personas que se sabían que fueron asesinadas en esa época. Allí, se detectaron dos zanjas de dos metros de ancho y con unos 10 o 15 metros de longitud, donde, según los estudios previos, se arrojaron hasta las 150 víctimas que se tienen registradas.

Así, según indicó en las jornadas de octubre el arqueólogo responsable de la prospección llevada a cabo en el cementerio, Andrés Fernández, los últimos estudios llevados a cabo concluyen que podría haber algunas personas más en ese espacio, lo que situaría a la fosa de Aracena como "una de las mayores de la provincia" de Huelva del periodo de la Guerra Civil. En este sentido, el mapa de fosas de la Junta de Andalucía apunta que en esta fosa de Aracena podrían existir restos de hasta 180 personas.

Por su parte, tras los trabajos realizados en Almonaster la Real, durante los que se halló una fosa en un lateral anexo al cementerio municipal, con esta nueva autorización se comenzará la segunda fase de las actuaciones, que incluye la exhumación de los cuerpos y su identificación. Al respecto, el alcalde, Jacinto Vázquez, ha señalado que aún no tienen conocimiento de cuántas personas podrían estar enterradas en la misma, aunque según el mapa de fosas de Andalucía, este municipio serrano podría contar con hasta 76 víctimas.

De otro lado, se aprueban los trabajos de localización y delimitación en La Palma del Condado, que ya cuenta con una fosa identificada en el antiguo cementerio municipal, en la que se encontrarían los restos de unas 200 personas. Según los datos de la Junta de Andalucía, este municipio cuenta con dos fosas comunes --con una ya localizada-- y, en total, se estima que ambas tendrían restos de 301 víctimas. Esto supone que sería una de las mayores de la provincia.

Señala la administración andaluza que la fosa de este municipio onubense constituye "un vestigio de la represión franquista sobre un pueblo que en 1936 contaba con 8.000 habitantes aproximadamente, de los cuales fueron asesinados entre 300 y 400", según las investigaciones. Muchos eran de La Palma, aunque también de otros pueblos cercanos como Bonares, Manzanilla, Aznalcóllar y Escacena.

659 VÍCTIMAS EXHUMADAS

La Subdelegación del Gobierno en Huelva destacó el pasado 17 de marzo que el Ejecutivo central ha financiado actuaciones en memoria democrática en más de 30 municipios, con una inversión superior a 1,3 millones de euros, y se ha exhumado ya 659 víctimas en distintos municipios, entre ellos Nerva, Minas de Riotinto, Huelva capital, San Juan del Puerto y Bonares.

En la capital onubense, el Gobierno de España ha destinado 543.000 euros a actuaciones de investigación, localización y exhumación de fosas. El contrato cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, financiado en parte mediante una subvención de 150.000 euros concedida por la secretaria de Estado de Memoria Democrática (SEMD), en aplicación del Real Decreto 866/2025, de 30 de septiembre, destinado a apoyar a entidades locales en actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra en España y la dictadura.

Este nuevo impulso se suma a la financiación previamente otorgada por el Gobierno de España para este mismo enclave, que asciende a 375.000 euros en los ejercicios 2024 y 2025 para trabajos de exhumación, así como 18.000 euros destinados en 2021 a labores de investigación histórica, localización y delimitación de las fosas.