El avance "importante" en el control del norte del incendio de Niebla (Huelva) abre "una esperanza" este jueves

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves un "avance importante" en los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) tras lograr dejar "sin frente activo" y "sin llamas" aproximadamente dos tercios de la zona norte del perímetro, lo que "abre una esperanza" para los trabajos de este jueves.

Según ha indicado Sanz en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la reunión del Comité de Operaciones, esta evolución positiva ha permitido autorizar el regreso a sus viviendas de unos 60 vecinos desalojados, si bien el vicepresidente ha pedido mantener la "máxima prudencia" ante una tarde que prevé "muy dura" y que podría hacer que el incendio superara las 31.000 hectáreas recorridas, que "no calcinadas".

Sanz ha explicado que las actuaciones desarrolladas durante la noche han dado sus frutos en el flanco noroeste --que abarca desde El Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal--, una zona clave por su proximidad a los núcleos poblacionales. En concreto, dos tercios de la zona norte no presentan llamas y ha remarcado que, pese a que el área ya no cuenta con frente activo, se han establecido líneas de defensa, refresco de perímetro y uso de maquinaria pesada, quedando la zona bajo "vigilancia activa" con retenes y "medios escoba" para sofocar eventuales reactivaciones.

Por contra, la zona noreste --desde Berrocal hacia El Álamo-- registra aún cierta actividad, por lo que los equipos del Plan Infoca y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ejecutan maniobras de fuego técnico y abren una línea de defensa mecanizada hacia el este. Sanz ha advertido de que la franja horaria más crítica del día se situará entre las 19,00 y las 22,00 horas, cuando el viento gire a suroeste con rachas superiores a los 35 km/h, bajen las humedades relativas --entre el 20% y el 40%-- y puedan reproducirse fenómenos convectivos y pirocúmulos.

Así las cosas, la prioridad táctica se desplaza ahora al sector este --entre Berrocal, El Álamo y la carretera que conecta con Aznalcóllar--, definida por Sanz como la zona "más activa" del incendio. En este punto se trabaja "intensamente" mediante ataque directo, tendidos de líneas mecanizadas con bulldozers y descargas continuadas de retardante de oeste a este para frenar el avance del fuego antes del empeoramiento meteorológico de la tarde.

En la franja de Berrocal a El Álamo se realizan trabajos de ataque indirecto con quemas de ensanche y la apertura de una línea de defensa mecanizada hacia el este. Por su parte, el flanco sur continúa bajo seguimiento del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y apoyos aéreos puntuales, al tratarse de un sector con mayor dispersión de viviendas pero con menor nivel de actividad, requiriendo únicamente control para frenar reactivaciones.

PRIMERAS VUELTAS Y REAPERTURA DE CARRETERAS

Esta contención en el sector norte ha posibilitado adoptar "la primera buena noticia" desde el inicio del fuego, como es el regreso a sus casas de unos 60 evacuados de los núcleos de Caballón, Rabo Conejo, La Florida y Las Arenas.

Sanz ha detallado que, de las 724 personas que se encontraban en situación de alejamiento preventivo, solo 62 permanecen en albergues provisionales --ubicados en Zalamea la Real, El Castillo de las Guardas y Valverde del Camino--, al tratarse el resto de residentes en segundas viviendas.

Asimismo, las autoridades han habilitado el tráfico exclusivo para residentes en la A-493 (Valverde-La Palma) y en la HU-3106 (Valverde-Niebla hasta el cruce de La Florida) para reactivar paulatinamente la actividad laboral. La circulación continúa restringida en el resto de la red viaria afectada y se mantiene la prohibición de acceso a las fincas e inmuebles situados en el interior del perímetro calcinado, como la zona de Tumbalejo. Según ha apuntado Sanz, esta medida busca "retomar cierta normalidad" y facilitar la reactivación de la actividad laboral en la comarca.

DESPLIEGUE HISTÓRICO

En cuanto al operativo, el consejero ha calificado de "terrible y complejo" este incendio por sus continuos virajes de viento "en el sentido de las agujas del reloj" y la "proliferación de focos secundarios". Para hacerle frente, hay desplegados 761 efectivos en tierra --entre bomberos forestales del Infoca, la UME, los consorcios provinciales de Sevilla y Huelva, Huelva capital, Policía, Guardia Civil y personal sanitario-- y 258 medios materiales.

Entre ellos, destaca una cifra "sin precedentes" de 18 máquinas pesadas (bulldozers) y hasta 33 medios aéreos asignados, de los cuales 22 han llegado a operar simultáneamente sobre el terreno en complejas maniobras de coordinación.

PRECISIÓN SOBRE LA SUPERFICIE

Respecto a la afectación del terreno, Antonio Sanz ha precisado que el incendio avanza y "superará las 31.000 hectáreas", si bien ha insistido enfáticamente en que se trata de superficie "recorrida por el perímetro" y no de área totalmente calcinada. El vicepresidente ha remarcado que existen numerosas "islas" intactas y zonas arboladas en el interior que no han resultado dañadas por el fuego, a la espera de la perimetración técnica definitiva.

ALEJAMIENTO DE ZONAS DISEMINADAS

De otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha señalado que se ha activado el alejamiento preventivo en zonas diseminadas y fincas del avance del fuego, que ahora se desarrolla principalmente hacia la provincia de Sevilla.

En declaraciones a los medios, Toscano ha señalado que la propia evolución del incendio está llevando a que sus zonas más activas se sitúen "fundamentalmente en la zona del este y en el norte-noroeste", lo que implica que la superficie afectada se adentre "en la provincia de Sevilla", siendo este el punto "hacia donde más está desarrollándose".

Ante esta situación, ha explicado que, por "trabajos preventivos" fijados por la Dirección de la Emergencia y para "salvaguardar la integridad de las personas", durante la mañana de este jueves se va a actuar en "poblaciones diseminadas hacia abajo de la vereda del Camello y colindantes con la carretera".

En estas zonas, constituidas por fincas, áreas de guarda y segundas residencias con un "poco volumen de población", la Guardia Civil --en colaboración con Protección Civil y los alcaldes de El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar-- procederá al "alejamiento preventivo" de los residentes "puerta a puerta", ha explicado antes de precisar que esta medida afecta a franjas de fincas y zonas diseminadas y "no a núcleos poblacionales".

Asimismo, no ha podido dar una cifra exacta de afectados hasta completar el operativo, al tratarse de "un perfil de población flotante de fincas y parcelas", si bien ha remarcado que se trata de un "volumen muy pequeño" pero donde "hay que estar atento a todo".

Respecto a los medios del Estado, Toscano ha detallado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) concentra su labor "fundamentalmente en el flanco norte y en zonas del este", donde el fuego muestra "mayor tendencia a extenderse".

Por su parte, la Guardia Civil ha reforzado su dispositivo para "dar tranquilidad a quienes han sido desalojados", manteniendo "rondas permanentes y presencia física de patrullas en los puntos evacuar". Por último, ha reiterado la "absoluta disposición" de la Administración General del Estado para "atender todos los requerimientos que determine en cada momento la Dirección de la Emergencia".