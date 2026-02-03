Ayamonte y Sanlúcar (Huelva) alertan de posible crecida del Guadiana por desembalse extraordinario de Alqueva

El río Guadiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana. - AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA

AYAMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha alertado de una posible crecida del río Guadiana a su paso por el municipio onubense debido a un desembalse extraordinario del sistema de presas Alqueva-Pedregao y al coincidir con la pleamar. Asimismo, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana ha activado el Plan de Emergencias.

Según ha indicado el Ayuntamiento ayamontino en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el alcalde, Alberto Fernández, ha informado que desde 112-Andalucía se ha recibido una nueva comunicación sobre un desembalse extraordinario del sistema de presas Alqueva-Pedregao que prevee una crecida de agua importante que podría percibirse en Ayamonte en torno a las 16,00 horas, coincidiendo con la pleamar.

En este sentido, el alcalde ha pedido calma, ya que "puede que no suceda", pero "hay que estar previstos por si sucede", por ello, se ha activado la situación de preemergencia motivada porque "la presa de Alqueva están aliviando en torno a 2.300 metros cúbicos por segundo".

Por ello, con carácter preventivo, se están balizando con cinta los márgenes del río más susceptibles de verse afectados. Además, se recomienda la retirada de vehículos de garajes ubicados en cotas bajas y cercanos al río, evitar las actividades y la circulación en las inmediaciones del río.

Asimismo, con atención al aviso amarillo por lluvia y fuertes rachas de viento previsto para esta noche, evite también deambular por zonas cercana a árboles y parques. Además, la Junta de Andalucía ha anunciado que

Todos los servicios municipales y de emergencias se encuentran operativos y a disposición ante cualquier eventualidad y desde el Ayuntamiento han pedido la colaboración de todos los ciudadanos.

PLAN DE EMERGENCIA EN SANLÚCAR

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana ha activado el Plan de Emergencia Municipal, manteniéndose un contacto continuo con el servicio 112 y las Fuerzas de Seguridad. En estos momentos, la principal atención se centra en la próxima marea alta, que junto al nivel actual del río, provocado por los desembalses que se están llevando a cabo en las presas de Chanza, Alqueva y Pedrógão, podría provocar una nueva subida del nivel del agua.

Esta situación puede afectar al pantalán, existiendo la posibilidad de que se salga de sus guías. Por este motivo, se ha avisado a todos sus usuarios para que retiren sus embarcaciones, advirtiéndoles de las posibles consecuencias de no hacerlo, bajo su exclusiva responsabilidad.

Asimismo, se pide a la población extremar la precaución al transitar por las zonas cercanas al río. Desde el Ayuntamiento siguen vigilantes y en contacto permanente con todas las instituciones implicadas para responder de la forma más eficaz a cualquier situación que pueda producirse.

Por otra parte, el Ayuntamiento de El Granado continúan también realizando "un seguimiento permanente" de la crecida del río Guadiana y de su afección al pantalán del Puerto de La Laja.

Asimismo, han incidido en que "la máxima preocupación" se centra en la marea alta, que unida al nivel actual del río --provocado por los desembalses que se están llevando a cabo en las presas de Chanza, Alqueva y Pedrógão-- podría provocar una nueva subida del nivel del agua.

En estos momentos, en el Puerto de La Laja, Salvamento Marítimo y la Agencia Pública de Puertos (titular de la instalación) se encuentran reforzando el pantalán mediante sujeción con cabos a tierra.