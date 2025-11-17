El Ayuntamiento y Aguas de Huelva trabajan en la "mejora" de la capacidad de respuesta a los temporales

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa Aguas de Huelva han indicado este lunes que trabajan en la mejora de la capacidad de respuesta de la ciudad a temporales como el que azotó a toda la provincia en los últimos días, con especial incidencia el sábado.

Para ello, según indica el Ayuntamiento en una nota, "están ya en marcha inversiones superiores a los 34 millones de euros para la construcción de un nuevo recinto de tormentas, que resolverá los problemas que se ocasionan en El Matadero, Alameda Sundheim, El Punto o la Avenida de Italia", además de la ampliación de la depuradora de agua "para permitir aliviar mayor cantidad de agua cuando se den episodios inusuales como los vividos el pasado fin de semana".

Junto a ello, el Ayuntamiento y Aguas de Huelva planifican nuevas obras de ampliación de colectores y estaciones de bombeo en distintos barrios de la ciudad "que den respuesta a históricos puntos negros de la capital". Huelva sufrió con especial virulencia los embates del temporal Claudia en la tarde del sábado, cuando se registraron en unas horas el equivalente a todo el mes de noviembre. "Esta inusual precipitación superó las previsiones existentes", asegura el Consistorio.

El dispositivo especial de respuesta del Ayuntamiento, integrado por efectivos de Aguas de Huelva, Prezero, Parques y Jardines, Policía, Bomberos y Protección Civil "se desplegó durante toda la jornada para atender más de un centenar de incidencias y lograr que la ciudad recuperase la normalidad en el menor tiempo posible".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, Felipe Arias; así como los ediles de Infraestructuras, Mariló Ponce; y Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha visitado este lunes a todos los efectivos que actuaron el fin de semana para agradecerles "su compromiso con la ciudad, su trabajo y profesionalidad porque en muchos casos hubo incluso quienes vinieron a trabajar de forma voluntaria", ha destacado.

La regidora ha recordado que "si la ciudad no hubiera estado preparada con los sistemas que ahora mismo tenemos y no se hubieran hecho las labores de prevención, las consecuencias hubieran sido mucho peor y más graves ante una situación tan extrema y extraordinaria como la que se produjo el sábado".

El primer teniente de alcaldesa y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, ha insistido en que "el sábado tuvimos una situación extraordinaria, con picos de hasta 80 litros por metro cuadrado" por lo que "con las inversiones en marcha y otras obras planificadas en distintos puntos de la ciudad aumentaremos la capacidad de las estaciones de bombeo". "Nos estamos preparando para situaciones que cada vez parecen que serán más frecuentes por los cambios en la climatología. En los próximos años la ciudad va a aumentar su eficacia y capacidad de respuesta a los temporales", ha añadido.

NUEVO COLOMBINO

Uno de las consecuencias del paso del temporal Claudia por la provincia fueron los desperfectos en la cubierta del Nuevo Colombino que obligaron a suspender el partido con el UCAM de Murcia. El fuerte viento desplazó unas planchas de la misma, lo que hizo que el choque tuviera que aplazarse por seguridad.

Así, el Consistorio ha asegurado que, junto al club, "trabajan ya en la solución del problema". Así, "se actuará para asegurar la zona, eliminar el peligro y revisar que no haya otras áreas deterioradas en los próximos días para que los aficionados puedan acudir con plenas garantías al siguiente encuentro en casa del Decano".

La actuación tiene carácter "prioritario" dentro del plan de inversión de más de 500.000 euros para la actual temporada contemplado por el Ayuntamiento y el Recreativo en su convenio de colaboración. De esta forma, "se atenderán las necesidades de una instalación con 25 años de vida que ha sufrido en la última década una considerable falta de mantenimiento".

Todo ello, en función de "la urgencia y la prioridad que determine la comisión técnica que forman Ayuntamiento y club". Junto a la cubierta se analizará en los próximos días las soluciones a las deficiencias que presenta la iluminación del campo, así como el resto de actuaciones ya programadas.