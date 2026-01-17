El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) licita la ampliación del polígono El Tomillar, incluido en el Marco de Doñana

Archivo - Ayuntamiento de Almonte. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

HUELVA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha sacado a licitación el Proyecto Básico para la Construcción de dos naves industriales adosadas en el Polígono El Tomillar. Esta actuación se enmarca en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según indica el documento de la licitación, consultado por Europa Press, la inversión supera los 344.000 euros (Sin IVA) y las empresas tienen hasta el 27 de enero para presentar sus ofertas.

El proyecto se enmarca en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene como objetivo promover un desarrollo económico y social sostenible en los municipios que conforman el entorno de Doñana, equilibrando la conservación del medio ambiente con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Así, la ampliación del polígono tiene como objetivo proporcionar espacios para la creación de un vivero de empresas que albergará actividades de emprendimiento y formación.

De este modo, la parcela donde irán ubicadas las dos naves está situada en el Sector SA-33 Los Tarajales de Almonte, concretamente en el Polígono Industrial 'El Tomillar'. Las parcelas colindantes tienen uso industrial.

El edificio se encuentra retranqueado cinco metros con respecto al vial, dibujando un patio delantero. Volumétricamente se formaliza como un único cuerpo conformado por dos naves adosadas gemelas, de idénticas dimensiones y características, sin ninguna partición en el interior y con una sola planta de ocho metros de altura medido en el punto más alto. La cubierta de estas naves se realizará a dos aguas, y sin pilares intermedios, integrándose perfectamente en el entorno.