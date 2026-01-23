Ayuntamiento de Almonte (Huelva) supervisa el avance de las obras de emergencia del paseo marítimo de Matalascañas

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, junto a concejales de las áreas implicadas, ha visitado las zonas más afectadas por el último temporal en el paseo marítimo de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, junto a concejales de las áreas implicadas, ha visitado las zonas más afectadas por el último temporal en el paseo marítimo de Matalascañas, donde ya se han iniciado las obras de emergencia y las primeras actuaciones de reconstrucción impulsadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de que la infraestructura pueda estar operativa de cara a la próxima temporada de verano.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la visita, Bella ha subrayado que la hoja de ruta para la recuperación del paseo marítimo "ha sido asumida y liderada por el Ayuntamiento de Almonte, ante la necesidad de dar una respuesta inmediata a la situación generada por los temporales". En paralelo, continúan avanzando los trabajos de regeneración de arena que está ejecutando el Ministerio, que ya se desplazan hacia los puntos "más críticos" del litoral, donde los temporales han causado mayores daños.

El primer edil ha explicado que en este punto se va a actuar tanto para recuperar los daños provocados por la DANA de 2024 como para ejecutar la obra de emergencia propiamente dicha, una intervención con una inversión aproximada de diez millones de euros. Estas actuaciones permitirán que, en un plazo estimado de entre cuatro y cinco meses, el paseo marítimo pueda estar nuevamente disponible.

El Ayuntamiento ha decidido asumir esta actuación para dar "una respuesta inmediata", confiando en que el conjunto de las administraciones implicadas "sumen y contribuyan a paliar el importante esfuerzo económico que está realizando el municipio".

Asimismo, el alcalde ha destacado que esta intervención permitirá cerrar tres frentes "fundamentales" para Matalascañas: "El económico, al proteger el sustento de numerosas familias del municipio y de la comarca; el de la seguridad, especialmente para los vecinos y viviendas del entorno; y el ambiental, en un enclave de especial sensibilidad como el litoral vinculado al entorno de Doñana. La gran noticia es que, dentro de unos meses, podremos volver a disponer de una infraestructura esencial", ha señalado.

Por su parte, el delegado de MAB Obras Públicas, Joaquín Pérez, ha explicado que, desde el primer aviso de la emergencia, la empresa movilizó maquinaria pesada para consolidar el litoral, el paseo marítimo y las viviendas, y que en estos momentos se están definiendo los detalles técnicos de ejecución junto a expertos en ingeniería marítima. "El objetivo es que los trabajos sean durables a largo plazo y se desarrollen en el menor tiempo posible", ha indicado.

El alcalde ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento a la colaboración institucional, al tiempo que ha subrayado que esta debe traducirse en "decisiones concretas y en apoyo efectivo sobre el terreno".

En este sentido, ha señalado la "importancia" de que las administraciones que intervienen en el litoral conozcan de primera mano la realidad de Matalascañas, ya que "solo desde una visión directa del estado del paseo marítimo y de los daños ocasionados se puede dimensionar correctamente la urgencia de la situación". El Consistorio ha insistido en que cualquier aportación será bienvenida "si contribuye a acelerar la recuperación de una infraestructura esencial para vecinos, empresarios y el entorno de Doñana".

El Ayuntamiento de Almonte ha concluido reiterando su compromiso de seguir avanzando en la recuperación del paseo marítimo, con el objetivo de que Matalascañas "pueda afrontar la próxima temporada de verano con normalidad y volver a contar con una infraestructura clave para la vida social, económica y ambiental del municipio".