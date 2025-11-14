El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) trabaja en la reparación de los daños ocasionados por el temporal en la localidad

CARTAYA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

Los operarios y técnicos municipales del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) trabajan desde primera hora de este viernes en la retirada de escombros y de restos de desprendimientos, así como en la reparación de los daños ocasionados por el temporal de agua y de viento que en la tarde del jueves azotó la localidad y que aún mantiene el municipio en Aviso Amarillo por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento, hasta las 20,00 horas de este viernes.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el CEIP Juan Ramón Jiménez centra gran parte de estos trabajos, con el objetivo de "restituir la normalidad lo antes posible", ha señalado el alcalde, Manuel Barroso, que esta mañana ha visitado las instalaciones junto al Delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano, y responsables y técnicos de ambas administraciones, que están realizando la valoración de los daños.

En este sentido, el regidor local ha anunciado que "en coordinación con la Junta de Andalucía, estamos ya abordando la reparación de los desperfectos para que las clases puedan reanudarse cuanto antes, aunque de momento el centro permanecerá cerrado hasta que los técnicos nos garanticen la seguridad de las instalaciones".

También se está actuando, principalmente, en el Paseo Marítimo de El Rompido, donde el desprendimiento de algunas pérgolas ha ocasionado daños en el techo de una de las viviendas próximas; en la calle Calma, donde el desprendimiento de un muro ha afectado de lleno a cinco vehículos que se encontraban estacionados en la zona; y en distintos puntos del término municipal, donde se han intensificado las tareas de retirada del abundante material caído a las vías y espacios públicos, desde ramas y árboles, hasta restos de cubiertas de naves y viviendas, elementos de iluminación o toldos, y las de reparación del cableado eléctrico afectado.

También se trabaja en la reparación de los daños causados por el desplazamiento de mobiliario urbano, como contenedores, y por la acumulación de agua en la calzada en algunos puntos como La Pila, o la calle Laguna Seca, en Nuevo Portil.

En estas tareas están participando las áreas municipales de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, y Urbanismo, cuyos responsables, han supervisado esta mañana los trabajos, junto con el regidor local y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Bendala.

El Consistorio mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local y recuerda a la ciudadanía que el litoral onubense permanece en aviso amarillo por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento hasta las 20,00 horas del sábado, 15 de noviembre --con una ligera tregua entre las 20,00 horas de esta tarde y las 12,00 horas del sábado, periodo en el que se rebaja el nivel de aviso temporalmente--.