El Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) rechaza "el traslado de la Capitanía de la Guardia Civil a Aracena"

Aprobación en el pleno de Cortegana de la Declaración Institucional en contra del traslado de la Capitanía de la Guardia Civil. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) ha iniciado una campaña de actuaciones para mostrar "su rechazo más absoluto a la decisión de la Guardia Civil de trasladar la Capitanía, que históricamente ha estado en Cortegana al municipio de Aracena".

Así, según ha indicado el Consistorio en una nota, la primera de estas actuaciones ha sido la aprobación por mayoría absoluta, con el voto a favor de los tres partidos políticos representados en el ayuntamiento, PP, IU y PSOE; de una Declaración Institucional en contra de esta decisión, así como en estos días se está organizando una campaña de recogida de firmas en toda la comarca de la sierra occidental, reuniones informativas en los municipios del entorno y movilizaciones "si no hay avances positivos al respecto".

Esta declaración hace alusión a la trayectoria de "más de 150 años de la presencia de la Benemérita en este municipio" y el establecimiento de la Comandancia en 1940 y unos años después la Capitanía. "A lo largo de estos años, la colaboración entre el Ayuntamiento y esta institución ha sido total con numerosas actuaciones en las instalaciones, mejoras, actos u homenajes que evidencia una magnífica relación", señala.

Este acuerdo político también hace hincapié en que este traslado "provocará una sensación de inseguridad en toda la población de esta zona de la Sierra, no solo en Cortegana, sino en pueblos vecinos que en algunos casos carecen de Puesto de la Guardia Civil e incluso de Policía Local".

En este sentido, la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, afirma que, en los últimos días "varios alcaldes y alcaldesas cercanos" se han puesto en contacto con ella para ofrecerle "todo su apoyo" y "sumarse a las acciones" que lleven a cabo y ha destacado que "esta decisión de la Guardia Civil, arbitraria y sin ningún tipo de consenso es contradictoria con los objetivos del reto demográfico y las políticas de apoyo a los pequeños municipios". "No tiene ningún sentido centralizar todos los servicios en Aracena, cuando la comarca es muy grande y estos deben ser cercanos a la ciudadanía", ha añadido.

Respecto a las acciones a llevar a cabo, la alcaldesa afirma que "todas las posibilidades están abiertas", a la vez que se ha mostrado "muy agradecida por el aluvión de manifestaciones positivas en todo tipo de canales por parte de la población que se ha mostrado indignada por el anuncio de la Guardia Civil".

Los próximos pasos a seguir serán el traslado de la Declaración Institucional a los Ayuntamientos de la comarca para que se sumen a este rechazo, a la vez que repartirán las hojas de firma entre los vecinos del territorio. También se dará cuenta a la Subdelegación de Gobierno en Huelva, el Ministerio de Defensa, así como "a cuantas administraciones tengan competencia en este asunto".

María del Mar Martín ha explicado que además de las actuaciones aprobadas, se está estudiando la puesta en marcha de "un calendario de movilizaciones y protestas públicas" para "hacer ver a los responsables de esta decisión que la población de la Sierra Occidental está totalmente en contra de la misma". Martín ha mostrado su "compromiso" con los ciudadanos, indicando que hará "todo lo que esté en su mano" para "revertir una decisión injusta para el municipio y los ciudadanos de toda la Sierra Occidental".