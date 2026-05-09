Ayuntamiento y Diputación destacan el "dolor" de Huelva y su provincia en el funeral de los guardias civiles

Numerosos onubenses han arropado a la Guardia Civil en la despedida de los dos agentes fallecidos este viernes. - María José López - Europa Press

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Huelva y su provincia han despedido "con profundo dolor" a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Así lo han destacado tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación, que han estado representadas por varios de los miembros de sus corporaciones este sábado en el último adiós a ambos agentes.

Así, en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento de la capital ha señalado que "Huelva despide rota de dolor a Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles que perdieron la vida en acto de servicio" en un día "tristísimo para todos los onubenses".

"Nuestro cariño a las familias, seres queridos y al Cuerpo. Estamos a vuestro lado Nunca podremos agradecer lo suficiente a los héroes que cada día arriesgan sus vidas por nosotros. La muerte no es el final", ha remarcado el Consistorio.

Por su parte, desde la Diputación Provincial han indicado que acompañan "con profundo dolor y consternación" a los seres queridos de los agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.

Y subraya que la capilla ardiente, instalada en la Comandancia , y la posterior misa funeral celebrada en la Iglesia de la Concepción han estado "marcadas por el respeto, el recogimiento y el cariño de toda una provincia ante una pérdida irreparable".

La Diputación de Huelva ha arropado a sus familias y a la Guardia Civil "trasladando su cercanía y reconocimiento a la labor y entrega de ambos agentes", ha concluido la institución provincial.

Cientos de onubenses se han unido este sábado al dolor y el luto de la Guardia Civil y han acudido a la Iglesia de la Concepción de la capital para despedir a los fallecidos en acto de servicio y arropar en su dolor al Instituto Armado. Tan amplia ha sido la respuesta ciudadana que la iglesia estaba abarrotada y ha tenido que dejar sus puertas abiertas ante la imposibilidad de acoger a toda persona que quería entrar.

Los agentes fallecidos han recibido la Cruz del Mérito de la Orden de la Guardia Civil con Distintivo Rojo a título póstumo, según han informado desde el Instituto Armado y las investigaciones para esclarecer lo sucedido continúan abiertas.