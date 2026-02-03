El Ayuntamiento de Huelva activa un dispositivo especial de respuesta para prevenir los efectos del temporal

Reunión con el 112 Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha activado un dispositivo especial de respuesta para prevenir los efectos del temporal que recorrerá toda Andalucía en las próximas horas. Toda la provincia estará en aviso amarillo por viento y lluvia desde las 21,00 horas de este martes. Por ello, tras analizar toda la información recibida y en base a las previsiones meteorológicos oficiales, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido activar su Plan de Emergencias Municipal a partir de las 20,00 horas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, un dispositivo especial integrado por Policía Local, Bomberos, Aguas de Huelva, Infraestructuras y servicios de emergencias estará operativo durante toda la noche para atender cualquier incidencia que pueda surgir. Además, están en preaviso y disponibles para ser movilizados en caso de necesidad todos los recursos municipales.

El Ayuntamiento permanece en contacto permanente y directo con el centro de coordinación de emergencias de la Junta de Andalucía para actualizar la información en tiempo real. La activación implica la suspensión de las actividades al aire libre, el cierre de parques y jardines así como de las instalaciones deportivas exteriores.

El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, alejarse de los cauces de ríos y las zonas arboladas así como retirar de ventanas, terrazas y balcones todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En el caso de inundaciones en garajes es recomendable no entrar en ellos a sacar los coches.

Además, se recomienda seguir las informaciones emitidas por los canales oficiales de las distintas administraciones públicas. En caso de novedades, serán notificadas por estos cauces.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha asistido junto al primer teniente de alcalde, Felipe Arias; el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno; de Presidencia, Alfonso Castro; el director del SEIS, Lorenzo Julián; y el jefe de la Policía Local, Miguel Ángel García, a una reunión de coordinación con el servicio de emergencias 112 de Andalucía en Huelva, presidido por el delegado del Gobierno José Correa, junto al resto de municipios de la provincia. En ella se han expuesto todas las recomendaciones y medidas puestas en marcha así como se han fijado los protocolos de actuación necesarios.