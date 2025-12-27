El Ayuntamiento de Huelva blinda las calles peatonales a los vehículos pesados para proteger el pavimento

Calle peatonal de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, desde el Área de Movilidad, está renovando toda la señalización de acceso a las calles del Centro con la intención de blindar la zona peatonal a los vehículos pesados para proteger el pavimento. En concreto, se prohíbe el acceso a camiones que superen las doce toneladas gracias al control por bolardos.

Las nuevas calles peatonalizadas en los últimos años, La Fuente, Plus Ultra, Méndez Núñez o Palos, incluyen señalización limitando el acceso al tonelaje máximo de doce Tm, siguiendo las instrucciones de la concejalía de Urbanismo para proteger el pavimento y preservar, alargando la durabilidad y la inversión llevada a cabo. Con intención de unificar criterios, el Ayuntamiento amplía esta protección a toda la zona peatonal para también reforzar la seguridad al restringir el tráfico de vehículos pesados.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha señalado en una nota que "esta actuación responde a una necesidad doble: por un lado, proteger el pavimento de nuestras calles peatonales, fruto de una importante inversión municipal, y por otro, reforzar la seguridad de los peatones, que son la prioridad en el centro de la ciudad".

Rodríguez ha explicado que "los vehículos pesados generan un deterioro acelerado del pavimento y su presencia no es compatible con un espacio pensado para el tránsito peatonal, por lo que era necesario unificar criterios y extender la limitación de tonelaje a toda la zona peatonal".

Asimismo, la edil ha subrayado que "no se trata de una medida recaudatoria ni restrictiva, sino de una regulación ordenada y coherente, que permite el acceso a residentes, servicios esenciales, taxis y labores de carga y descarga en horarios concretos, garantizando al mismo tiempo la convivencia y la seguridad".

Por último, ha destacado que "con esta nueva señalización dejamos claro que estas calles son espacios para caminar, disfrutar y convivir, donde los vehículos deben adaptarse al entorno urbano y circular siempre a velocidad muy reducida y con máximo respeto al peatón".

NUEVAS SEÑALES

Las nuevas señales delimitan una zona de prioridad peatonal, con restricción de acceso a vehículos, demostrando que se trata de calles pensadas principalmente para peatones, donde los coches solo pueden entrar en casos muy concretos y con fuertes limitaciones.

Además de la prohibición expresa a vehículos de más de 12 toneladas, las nuevas señales prohíben el paso a vehículos en general, con la excepción a residentes, acceso a garajes, taxis y autorizados. Además, la carga y descarga solo se permitirá en días laborables y en horario de 7,00 a 10,00 horas y de 14,00 a 17,30 horas.

Como la prioridad absoluta es de los peatones, los vehículos deberán circular al paso de persona, limitando expresamente la velocidad máxima a 20 km/h.