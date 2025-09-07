El Ayuntamiento de Huelva clausura los campamentos de 'Verano en tu barrio' con la participación de más de 120 niños

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha clausurado esta semana los campamentos de verano 'Verano en tu barrio', impulsados por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, en el marco de Plan Corresponsable 2025, que se han llevado a cabo en los Centros Sociales de Los Desniveles y La Morana. Una iniciativa que ha contado con la participación de más de 120 niños de entre 3 y 12 años.

Durante el acto de clausura en La Morana, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda ha destacado la importancia de estos campamentos de verano como "una herramienta fundamental para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el verano, sin renunciar al aprendizaje participativo y la diversión de los más pequeños", según ha recogido el Consistorio en una nota. Y, al respecto, ha recordado que el horario se ha extendido hasta las 15.00 horas para dar respuesta a las necesidades reales de las familias onubenses.

En su intervención, la regidora ha agradecido el esfuerzo de los técnicos de Servicios Sociales y la colaboración de la Junta de Andalucía, subrayando que "seguiremos trabajando para ampliar recursos, mejora instalaciones y garantizar que todas las familias que lo necesiten tengan acceso a programas de conciliación como este durante la época estival".

La programación de este año ha estado marcada por una amplia variedad de propuestas lúdicas y educativas, con juegos, talleres y actividades al aire libre, además de excursiones a lugares emblemáticos como el Parque de Bomberos, La Rábida, el Parque Moret y la playa, reforzando el carácter participativo y formativo de la iniciativa.

Uno de aspectos más valorados por la familias según ha apuntado la Administración local ha sido la seguridad y la calidad educativa de los campamentos, que han permitido a los menores aprender y socializar en un entorno seguro adaptado a sus edades, mientras sus progenitores han podido desarrollar sus jornadas laborales con tranquilidad.

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado la continuidad a esta iniciativa con una ampliación de las plazas ofertadas y diversificando aún más las actividades, al objeto de llegar a más barrios de la ciudad, porque "invertir en la infancia y en la conciliación es hacerlo en el bienestar de Huelva".

El proyecto, gestionado por profesionales contratados por la empresa ACTCOM en colaboración con el Ayuntamiento, ha contado con la implicación de 12 monitores y monitoras y la participación de unas 15 familias en el acto de clausura.