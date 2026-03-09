Ayuntamiento de Huelva concede la licencia para el helipuerto provisional que iniciará el Hospital Materno Infantil

Archivo - El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha informado este lunes de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, destacando entre ellos la concesión de la licencia de obras para la construcción de un helipuerto eventual vinculado al futuro Hospital Materno-Infantil de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la autorización permitirá habilitar una helisuperficie provisional en la calle Doctor Juan Nicolás Márquez que garantice la operatividad del servicio mientras se desarrollan las obras de construcción del nuevo hospital.

Según ha explicado Arias, esta actuación resulta "imprescindible" porque el proyecto del Hospital Materno Infantil, promovido por el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Junta de Andalucía, se levantará sobre los terrenos que actualmente ocupan el helipuerto del complejo hospitalario, por lo que es necesario habilitar una ubicación alternativa mientras duren los trabajos.

El portavoz municipal ha subrayado que la concesión de esta licencia supone "un paso fundamental" para el inicio inminente de una infraestructura largamente demandada por la sociedad onubense y que contará con una inversión superior a los 80 millones de euros por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

En este sentido, Arias ha destacado la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía para hacer posible este proyecto. "Este Ayuntamiento está colaborando de manera activa con la Junta para garantizar infraestructuras imprescindibles para el futuro de los onubenses", ha señalado.

Como ejemplo de ese apoyo municipal, el portavoz ha recordado que el Consistorio ya aprobó anteriormente la mutación demanial de una parcela municipal para permitir la instalación de esta helisuperficie provisional durante el tiempo estimado de ejecución de las obras, facilitando así la continuidad del servicio sanitario mientras se construye el nuevo centro hospitalario.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, para impulsar este proyecto desde el ámbito municipal. "Nuestra alcaldesa ha luchado por esta infraestructura desde que llegó al Ayuntamiento, con gestiones constantes y reuniones para avanzar en todo lo que corresponde al Consistorio y facilitar que este proyecto sea por fin una realidad", ha indicado.

Arias ha enmarcado esta actuación dentro de una dinámica de cooperación institucional que "está permitiendo avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad", recordando actuaciones como la ampliación del IES León Ortega, cuyas obras ya están en marcha, o el proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Huelva, que supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros gracias a la colaboración municipal a través de Aguas de Huelva.

BALANCE CUMBRE HISPANO-LUSA 2026

Por otra parte, el portavoz municipal ha lamentado que Huelva "no puede decir lo mismo de todas las administraciones", estableciendo una comparación con la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad con motivo de la Cumbre Hispano-Lusa 2026. A juicio de Arias, la cumbre "ha sido una auténtica decepción para los onubenses", ya que, según ha señalado, el presidente del Gobierno "vino a hacerse una foto y se marchó sin abordar ninguno de los asuntos que preocupan realmente a la ciudad".

Entre ellos, ha mencionado cuestiones como el inicio de las obras del AVE Huelva-Sevilla, la mejora del servicio ferroviario, el impulso al proyecto de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla, la finalización de la presa de Alcolea, el tercer carril de la A-49, el estado del firme de esta autovía, el desbloqueo del aeropuerto privado de Huelva o el suministro eléctrico necesario para respaldar las inversiones industriales previstas en la provincia.

"El balance de la cumbre es que Pedro Sánchez no tiene a Huelva en su agenda y que los proyectos que dependen del Gobierno central son precisamente los que se paralizan o se bloquean", ha afirmado.

Pese a ello, Arias ha asegurado que el Ayuntamiento "seguirá defendiendo los intereses de la ciudad". "Este Ayuntamiento, con nuestra alcaldesa al frente y junto a los agentes sociales de Huelva, seguirá trabajando, peleando y acudiendo donde haga falta para que Huelva sea escuchada y para que se atiendan las infraestructuras que necesita", ha concluido.