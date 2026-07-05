El Ayuntamiento de Huelva convoca una nueva edición del certamen para grupos y artistas 'Ven al Parque'

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva edición de 'Ven al Parque'. - AYUNTAMIENTO HUELVA

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, desde la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, convoca una nueva edición del certamen para grupos y artistas musicales 'Ven al Parque', continuando así con su firme apuesta por promover la música y la creación artística en la capital.

Así lo ha trasladado en una nota de prensa el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quien ha anunciado que para esta edición el Consistorio onubense ha decidido incrementar la cuantía del primer premio hasta los 3.000 euros "para hacer todavía más atractivo este concurso, que invita a artistas de todas las edades y estilos, y muestra la diversidad y riqueza estética musical de nuestra tierra".

En este sentido, Molina ha recordado que el principal objetivo de este concurso es "respaldar esas creaciones musicales y al mismo tiempo fomentar la creatividad dentro del panorama onubense, y con este refuerzo del premio, así como con la promoción que acompaña el evento, estoy convencido de que lo vamos a conseguir".

El concejal ha hecho un llamamiento a la participación, "queremos que nuestros artistas aprovechen esta oportunidad de compartir escenario con otros artistas emergentes, potenciando así la difusión y visibilidad de sus propuestas en el panorama local".

De este modo, las bases para esta edición 2026 ya están publicadas y el plazo de inscripción para participar permanecerá abierto hasta el 31 de julio, antes de las 23,59 horas. Los interesados deberán enviar a la dirección venalparque@huelva.es dos composiciones originales grabadas en estudio o en directo. Los temas pueden ser enviados en formato audio (wav o mp3).

En el mismo correo se adjuntará el grupo más nombre, teléfono y correo de la persona representante, una fotocopia del DNI por ambos lados de todos los integrantes, una fotografía original del grupo y una descripción, dossier o historia del grupo o artista.

Los artistas que se presenten no podrán tener ningún contrato discográfico en vigor y ningún participante podrá formar parte de más de dos formaciones participantes. Además, los componentes del grupo deberán ser al menos un 50% nacidos o residentes en la ciudad de Huelva, esta condición se acreditará mediante la foto del DNI.

El jurado se compondrá de profesionales del sector de la música, que valorará criterios como estilos, innovación, calidad, sonoridad e imagen. Cada miembro del jurado calificará de 0 a 100 cada una de las bandas o artistas, por tanto, el ganador será el que obtenga mayor puntuación.

'Ven al Parque' es un certamen ha crecido considerablemente en los últimos años, de hecho, la convocatoria del pasado 2025 contó con la mayor participación de los últimos tres años, presentándose 38 agrupaciones y proyectos musicales, convirtiéndose en una edición que demostró como las nuevas generaciones están redefiniendo el panorama musical local, aportando nuevos géneros acordes con las tendencias globales.