El Ayuntamiento de Huelva impulsa una nueva edición del Programa de Sensibilización Juvenil en institutos de ESO

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva ha abierto una nueva convocatoria del Programa de Sensibilización Juvenil, una iniciativa dirigida a los Institutos de Educación Secundaria (IES) de la capital y orientada a fomentar valores de convivencia, igualdad y participación entre la juventud onubense.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, se trata de talleres a impartir en las propias aulas para abordar de manera cercana y participativa algunas de las principales inquietudes y retos que afectan a la población juvenil en la actualidad.

En concreto, los IES pueden elegir entre cuatro talleres temáticos presentados bajo el título de 'Buen uso de las pantallas. Amenazas y oportunidades'; 'Relaciones de género. Desde la igualdad y el respeto'; 'El acoso escolar. Conexión con los prejuicios y con las redes sociales'; sumándose este año como novedad 'Nuevas fórmulas de cooperación juvenil'.

El objetivo, como ha señalado la concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, es "ampliar el alcance de este programa y seguir ofreciendo a los centros educativos herramientas de sensibilización adaptadas a la realidad juvenil".

En este sentido, la edil ha subrayado la importancia de abordar en el entorno educativo cuestiones que influyen directamente en el desarrollo personal y social de los jóvenes, destacando que "hablar en las aulas sobre el uso responsable de la tecnología, la igualdad en las relaciones, la prevención del acoso o la cooperación entre iguales contribuye a formar una juventud más consciente, crítica y comprometida con su entorno".

Por su parte, Giménez también ha valorado la trascendencia de estos contenidos para anticiparse a problemáticas que afectan a la convivencia escolar y al bienestar emocional del alumnado, señalando que el programa permite "generar espacios de reflexión y diálogo donde los jóvenes pueden expresar sus inquietudes y adquirir herramientas útiles para su día a día".

Asimismo, la concejala ha realizado una valoración muy positiva de la edición anterior, y ha indicado al respecto que "la respuesta de los centros educativos y del alumnado ha sido excelente, lo que demuestra la necesidad y utilidad de este tipo de iniciativas y nos anima a seguir reforzándolas y ampliándolas en esta nueva convocatoria".

Según la Administración local, todos aquellos centros interesados en participar en esta nueva convocatoria pueden obtener más información y formalizar su solicitud a través del correo electrónico 'areadejuventud@huelva.es'.

Por otra parte, el Área de Juventud la Administración onubense ha confirmado la continuidad del programa en una segunda edición, que se desarrollará a lo largo de 2026, cerrando su primer año de ejecución con un balance "muy positivo".

Durante este periodo se han desarrollado un total de 30 talleres, siendo los más demandados los dedicados al buen uso de las pantallas, las relaciones de género y la prevención del acoso escolar. En este proceso ha destacado la implicación y participación de centros como el IES La Rábida, el IES Clara Campoamor y el IES Pablo Neruda, que han estado presentes "de forma constante" a lo largo del programa.

En contexto, las valoraciones recogidas por parte de los centros educativos reflejan una acogida "muy favorable", destacándose especialmente la utilidad práctica de los contenidos y la metodología participativa empleada.

Entre los comentarios recibidos, se señala que "el taller sobre acoso escolar ha sido especialmente bien recibido, destacándose tanto la claridad de los contenidos como la forma cercana y dinámica de abordarlos", así como que "el taller sobre el buen uso de las pantallas ha resultado muy pertinente y adaptado a la realidad del alumnado, generando reflexión y conciencia crítica".

En suma, estos resultados consolidan el Programa de Sensibilización Juvenil como "una herramienta eficaz" para acompañar a la comunidad educativa en la promoción de valores y en la prevención de conductas de riesgo, "reforzando el compromiso municipal con la educación en valores y el bienestar de la juventud de la ciudad".