El Ayuntamiento de Huelva inicia una nueva fase en los trabajos arqueológicos del Cabezo de San Pedro

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa Intur Soluciones Inmobiliarias han suscrito un convenio de colaboración para dar continuidad a las investigaciones arqueológicas en el cabezo de San Pedro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa Intur Soluciones Inmobiliarias han suscrito un convenio de colaboración que permitirá dar continuidad a las investigaciones arqueológicas en el cabezo de San Pedro, uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, gracias a este acuerdo, la compañía asumirá la financiación de una nueva fase de los trabajos arqueológicos, destinada a completar las excavaciones y actuaciones de conservación necesarias tras los importantes hallazgos realizados durante las labores de estabilización del cabezo.

El convenio, suscrito por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y por Intur Soluciones Inmobiliarias, representada por Alejandro Ruiz Mayal, supone un "nuevo ejemplo" de colaboración público-privada al servicio de la conservación del patrimonio histórico y permitirá "profundizar en el conocimiento científico de un espacio clave para reconstruir la historia de Huelva desde el periodo tartésico hasta la Edad Media".

La alcaldesa de Huelva ha destacado que "este convenio demuestra que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida" y que "cada vez son más las entidades que quieren contribuir a recuperar la historia de Huelva".

"La colaboración de Intur nos permite seguir avanzando en un proyecto que trasciende el ámbito arqueológico, porque estamos recuperando nuestras raíces, reforzando nuestra identidad y construyendo una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su pasado", ha señalado.

Por otro lado, Miranda ha recordado que los trabajos desarrollados en el cabezo de San Pedro ya han permitido localizar los primeros restos materiales conocidos del antiguo castillo medieval de Huelva, un descubrimiento de "enorme trascendencia histórica" que confirma el "extraordinario potencial arqueológico del enclave".

"Estamos convencidos de que bajo nuestros pies aún queda una parte muy importante de la historia de la ciudad más antigua de Occidente. Por eso no podíamos conformarnos con una actuación de urgencia. Era necesario seguir investigando para responder a los interrogantes científicos que han abierto los últimos descubrimientos y hacerlo con el máximo rigor", ha señalado la alcaldesa.

Por su parte, el gerente de Intur Soluciones Inmobiliarias ha agradecido al Ayuntamiento la posibilidad de formar parte de esta iniciativa, destacando la "importancia" de la implicación del sector privado en proyectos de interés general.

"Queremos agradecer al Ayuntamiento y a la corporación municipal la oportunidad de colaborar en un proyecto como este, porque creemos firmemente en la colaboración público-privada y en que cada vez sean más las empresas que se sumen a iniciativas destinadas a proteger y poner en valor el patrimonio de Huelva", ha señalado.

Ruiz Mayal ha asegurado que "contribuir a seguir investigando y poniendo en valor el Castillo de San Pedro, dentro de un entorno arqueológico de enorme relevancia y avalado por los importantes hallazgos realizados en los últimos años, es una enorme satisfacción para nosotros".

Asimismo, ha recordado el compromiso que la empresa mantiene con la conservación del patrimonio de la ciudad apuntando su participación en otras actuaciones relacionadas con el patrimonio onubense, como la recuperación de La Casona o la intervención en Berdigón 42, "porque la buena arquitectura también debe dejar un legado para el futuro". "Poder contribuir a preservar la historia de Huelva es algo que nos llena de orgullo y de ilusión".

La actuación permitirá completar la excavación de varios sondeos abiertos durante la intervención arqueológica preventiva, profundizar en el estudio de estructuras defensivas vinculadas al antiguo castillo, ampliar las zonas de investigación sobre restos de época moderna y protohistórica, proceder al adecuado tapado y conservación de las estructuras documentadas y renovar la cubierta de protección del muro protohistórico descubierto en campañas anteriores.

Las labores se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre bajo supervisión arqueológica, garantizando tanto la correcta ejecución científica de los trabajos como la adecuada conservación de los restos.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Esta nueva actuación se integra en la estrategia municipal de recuperación del patrimonio arqueológico impulsada por el Ayuntamiento de Huelva durante el presente mandato. Una política que ya ha permitido la puesta en valor de los restos arqueológicos de la plaza de San Pedro, el inicio de las excavaciones de la futura Plaza Arqueológica para avanzar en el conocimiento de la Huelva tartésica, la adquisición del Cabezo de San Pedro para garantizar su conservación pública y el impulso a la recuperación del Cabezo de La Joya como futuro gran parque arqueológico de la ciudad.

En este sentido, Pilar Miranda ha subrayado que "se está desarrollando la política de protección del patrimonio arqueológico más ambiciosa que ha conocido Huelva". "Queremos conservar nuestro legado, investigarlo y compartirlo con los onubenses y con quienes nos visitan. Porque proteger nuestro patrimonio es también generar cultura, conocimiento, turismo y oportunidades de desarrollo para la ciudad".

El Ayuntamiento considera que la colaboración con entidades comprometidas con la conservación del patrimonio constituye "un instrumento esencial" para "acelerar la recuperación de espacios de enorme valor histórico y seguir consolidando a Huelva como uno de los principales referentes arqueológicos del suroeste peninsular".

Con este convenio, el Consistorio da "un nuevo paso" en su objetivo de convertir el cabezo de San Pedro en "un gran espacio de referencia" para la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio arqueológico, continuando una hoja de ruta que sitúa la recuperación de la historia de Huelva como "una de las grandes prioridades del actual equipo de gobierno".