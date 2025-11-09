El Ayuntamiento de Huelva licita una plataforma tecnológica que modernizará la gestión de la Policía Local

Archivo - La Jefatura de la Policía Local de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Nov.

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado el proceso de licitación de una plataforma tecnológica que permitirá modernizar de forma integral la gestión de la Policía Local y reforzará "la coordinación operativa, la tramitación administrativa y la capacidad de respuesta ante incidentes y necesidades de la ciudad".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha indicado que el objetivo de la licitación es dotar al cuerpo policial de "una herramienta integral" que permitirá "optimizar la planificación de recursos, modernizar la gestión de expedientes policiales, actuaciones y comunicaciones oficiales", así como "fortalecer la coordinación con otras administraciones públicas y servicios de emergencia".

Al hilo, Moreno ha concretado que estará integrada con el resto de plataformas de gestión municipales, además de con los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y autonómicos, para garantizar "la interoperabilidad, la seguridad de la información y la trazabilidad de todas las actuaciones".

En este sentido, la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha señalado que esta iniciativa se enmarca en el plan de transformación digital que están desarrollando con la pretensión de "consolidar una administración basada en la eficiencia, la innovación y la prestación de servicios públicos de calidad", y ha apuntado que con esta herramienta continúan avanzando "en la mejora de la operativa diaria, alineada con los objetivos de digitalización y modernización de la administración pública en los que el equipo de Gobierno trabaja desde su llegada al Ayuntamiento".

Asimismo, Pacheco ha explicado que en este caso la mejora tecnológica está enfocada a dotar a Huelva de "una Policía Local más eficiente, moderna y cercana al ciudadano", puesto que la nueva plataforma "permitirá optimizar los recursos, mejorar la calidad del servicio y facilitar el cumplimiento de las funciones propias del cuerpo policial".

UNA POLICÍA LOCAL "MÁS CONECTADA CON LA CIUDADANÍA"

Tal y como ha emitido la Administración local, la herramienta está enfocada en "modernizar la gestión interna de la Jefatura", y su implantación se traducirá "en mejoras tangibles" para los vecinos. Además, han advertido que esta nueva plataforma permitirá que muchas interacciones ciudadanas con la Policía Local "sean más simples, rápidas y transparentes".

De esta forma, la ciudadanía se beneficiará de una tramitación "más ágil de comunicaciones y solicitudes" a la Policía Local a través de medios electrónicos, lo que "reducirá desplazamientos y tiempos de respuesta".

Además, se reforzará la atención a los barrios "gracias a sistemas que registran las incidencias ciudadanas y permiten su seguimiento". De este modo, a partir de datos estadísticos, la nueva plataforma contará con capacidad de análisis predictivo de delitos e incidencias, lo que propiciará "la proximidad policial y la detección temprana de problemas en el entorno urbano".

En concreto, se facilitará la consulta y recuperación de objetos perdidos y la gestión de avisos relacionados con animales extraviados, lo que permitirá "la identificación, custodia y entrega a sus propietarios".

El Consistorio ha añadido que los ciudadanos percibirán "mejoras en la gestión del tráfico y la movilidad urbana", con sistemas de información que permitirán "una supervisión más eficaz de vados y ocupaciones de vía pública", así como una respuesta "más ordenada" ante eventos, emergencias o actuaciones municipales planificadas.

Por otra parte, la nueva tecnología facilitará la coordinación con otras administraciones públicas como la Dirección General de Tráfico, los juzgados y el Servicio de Emergencias 112, "lo que redundará en una actuación más rápida y coordinada ante incidentes que afecten a la seguridad de las personas".