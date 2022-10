El Ayuntamiento de Huelva mantiene su apuesta por la accesibilidad en el Pasaje El Greco

HUELVA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando Fernández y de parte de su equipo de Gobierno, entre los que se encontraban el teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez y las concejalas de Políticas Sociales y Vivienda, María José Pulido y Leonor Romero, respectivamente, ha visitado este martes las obras que demuestran que "el Ayuntamiento de Huelva mantiene su firme apuesta por la accesibilidad en el Pasaje El Greco".

Según ha indicado el ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde ha manifestado que "como nos comprometimos, esta actuación está destinada a seguir mejorando la accesibilidad en una zona caracterizada por su compleja orografía, un enclave privilegiado al pie del Parque Moret, pero con pendientes extremadamente pronunciadas y escaleras inaccesibles para personas de movilidad reducida, propia de una arquitectura del pasado cuando no se tenían en cuenta las barreras arquitectónicas".

De este modo, con esta actuación sumada a los anteriores proyectos de construcción de la nueva calle, el ajardinamiento del talud y ahora el refuerzo de la accesibilidad, además de la subvención concedida a uno de los portales para completar las ayudas recibidas por la Junta de Andalucía para la instalación de ascensores, "en los dos últimos años se ha invertido en la barriada casi 500.000 euros".

Se trata de una de las inversiones de las que el primer edil ha reconocido sentirse "más orgulloso", financiadas tanto con fondos de la Edusi, como municipales, "porque van a conseguir mejorar muy sensiblemente la calidad y las condiciones de vida de esta barriada tan especial, de familias trabajadoras que se instalaron aquí hace ya 45 años, se han ido haciendo mayores y se tienen que enfrentar a problemas de accesibilidad que estamos solventando después de muchos años de reivindicaciones vecinales".

"Con la nueva calle que habilitamos en 2020, garantizamos el acceso de los vehículos de emergencias y mejoramos el propio tránsito de las personas, por lo que la intención ahora es seguir avanzando para resolver definitivamente el problema, garantizando un espacio totalmente accesible para todos y todas", ha proseguido Cruz.

Así, el nuevo proyecto en marcha comenzó hace solo unos días, hasta ahora se ha levantado la solería del Portal 5 y vallado el Portal 6.

Tras la inauguración, en enero de 2020, de la calle que conecta la avenida Santa Marta con el Pasaje El Greco, donde se invirtieron 293.000 euros para urbanizar un fondo de saco que vino a mejorar la accesibilidad viaria y peatonal de la zona; el alcalde se comprometió a seguir combatiendo los problemas causados por las barreras arquitectónica estructurales.

De esta forma, el nuevo proyecto supone una inversión de 70.000 euros, centrada en el grupo edificatorio 'Pasaje El Greco', donde existe una diferencia de cota respecto a la plaza y hundimiento respecto a los portales.

Al respecto, se va actuar en todo el tramo de frente a la fachada de los edificios, en una superficie aproximada de 478 metros cuadrados para mejorar la accesibilidad a los portales de los bloques de pisos desde los viarios públicos, con la creación de cuatro rampas y los elementos de urbanización necesarios. En concreto, son los portales de las viviendas con fachada suroeste del Grupo de Viviendas de Pasaje El Greco.

El objetivo principal es la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas que obstaculizan el acceso a los portales y para ello, se construirán cuatro rampas, manteniendo parte de las escaleras, pero mejorando la escena urbana, con la sustitución de los pavimentos necesarios, así como la renovación de las instalaciones que se vean afectadas por las nuevas rasantes, en especial las de saneamiento y acometidas de todos los servicios a los portales, para evitar que el agua se dirija hacia los portales.

Precisamente uno de los portales afectado por las obras, el número 5, corresponde a una de las diez comunidades de vecinos y vecinas a las que el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Viviendas, ha concedido subvenciones por un valor total de casi 400.000 euros, para completar las ayudas recibidas por la Junta de Andalucía para la instalación de ascensores.

Así, Cruz ha apuntado que la Junta subvenciona parte del coste de la instalación y "el Ayuntamiento pone el resto hasta completar el total". Además, al tratarse de una actuación de eliminación de barreras arquitectónicas, "desde el Ayuntamiento bonificamos el 95% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)".

Para el primer edil, esta medida tiene "una importancia prioritaria, porque lo primero que da sentido a nuestra acción de Gobierno es trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas de esta ciudad", y estas actuaciones son esenciales "porque no podemos consentir que vecinos de Huelva no puedan acceder a sus viviendas en condiciones dignas, habiendo, además, personas mayores que si no cuentan con estos ascensores acaban absolutamente aisladas".

Por otro lado, en la visita de este martes también se han supervisado las actuaciones correspondientes al proyecto de consolidación y ajardinamiento de taludes del nuevo vial, que cuenta con un presupuesto de 90.167 euros, para terminar desde el punto de vista de la jardinería, la obra de la nueva calle de conexión con la avenida de Santa Marta.

Hasta el momento, se han llevado a cabo los trabajos revestimiento del talud en las zonas de fuerte pendiente con aplacado de piedra arenisca, además de la consolidación y estabilización del terreno con la ejecución de terrazas o bancadas y la instalación de sistema de riego automático para mantenimiento de la vegetación. Tan solo falta llevar a cabo los trabajos de jardinería, concretamente las plantaciones, que se acometerán en las próximas semanas cuando bajen las temperaturas.

Se trata de cubrir con vegetación una superficie de 1.196 metros cuadrados, con plantas trepadoras, arbolado de alineación a pie de talud y siembra de pradera naturalizada.