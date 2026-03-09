El Ayuntamiento de Huelva reedita el programa 'Ruta Joven' para potenciar conductas saludables

Nueva edición del programa municipal 'Ruta Joven' del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Familias, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos, pondrá en marcha una nueva edición del programa municipal 'Ruta Joven', una iniciativa dirigida a menores y jóvenes de entre once y 18 años con el objetivo de potenciar conductas saludables, fortalecer las habilidades sociales y prevenir riesgos asociados al consumo de sustancias, el uso inadecuado de las tecnologías o el juego de azar online.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, la teniente de alcaldesa responsable del área, Adela de Mora, ha explicado que este programa "forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la prevención y el acompañamiento a los menores y jóvenes que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad, ofreciéndoles herramientas para afrontar los desafíos propios de esta etapa de la vida".

En este sentido, ha señalado que desde los Servicios Sociales municipales se trabaja para "mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes más apoyo necesitan, apostando por iniciativas que refuercen la educación emocional, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables en los jóvenes".

Con 'Ruta Joven', según ha explicado la edil se quiere ofrecer a los menores "un espacio seguro donde puedan expresarse, aprender a gestionar sus emociones y desarrollar habilidades que les ayuden a construir relaciones saludables y a tomar decisiones responsables en su día a día".

Asimismo, ha subrayado que "la prevención es una herramienta fundamental para evitar situaciones de riesgo", y, por eso, "se apuesta por programas que trabajan desde la educación, el acompañamiento y la colaboración con los profesionales que están en contacto directo con los jóvenes en los barrios y centros educativos".

El programa no está abierto a la participación directa del público general, sino que se desarrolla en coordinación con los equipos de servicios sociales municipales y con profesionales de centros de menores, centros de salud, colegios e institutos de la ciudad, que son quienes derivan a los jóvenes que pueden beneficiarse de esta intervención socioeducativa.

Por tanto, aquellos interesados en participar pueden ponerse en contacto con alguna de estas entidades hasta el próximo 26 de marzo. De esta forma, el Ayuntamiento trabaja de manera conjunta con los profesionales que atienden a menores y jóvenes en los distintos ámbitos sociales, educativos y sanitarios para intervenir de forma temprana en situaciones que puedan derivar en conductas de riesgo.

DOS GRUPOS DE EDAD

La nueva edición del programa comenzará los días 6 y 9 de abril en el Centro Municipal Los Rosales, donde se desarrollarán cinco sesiones de dos horas de duración. Como en ediciones anteriores, el programa se organiza en dos grupos diferenciados por edad para adaptar los contenidos y las dinámicas a las necesidades de los participantes.

Un primer grupo estará dirigido a jóvenes de once a 14 años, con sesiones los lunes (6, 13, 20 y 27 de abril y 4 de mayo), mientras que el segundo grupo estará destinado a jóvenes de 15 a 18 años, con encuentros los jueves (9, 16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo). Todas las sesiones se celebrarán de 17.00 a 19.00 horas.

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PREVENCIÓN

El programa 'Ruta Joven' tiene como finalidad favorecer el desarrollo personal y las competencias psicosociales de los participantes, apostando por una metodología participativa basada en el juego, la simulación y la reflexión grupal. Entre los contenidos que se abordarán se incluyen estrategias para afrontar la presión del grupo, comunicación asertiva, identificación y expresión de emociones, reflexión sobre roles y estereotipos de género o el uso responsable de las tecnologías y las pantallas.

Además, las sesiones permitirán analizar mitos y falsas creencias relacionadas con el alcohol, los vapeadores, las bebidas energéticas o el cannabis, así como trabajar herramientas para resolver problemas y tomar decisiones de forma responsable.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva continúa reforzando su apuesta por la prevención, la educación en valores y el acompañamiento de menores y jóvenes, promoviendo espacios de aprendizaje y convivencia donde desarrollar habilidades personales y sociales fundamentales para su bienestar presente y futuro.