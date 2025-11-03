Ayuntamiento de Moguer (Huelva) condena el presunto asesinato machista y dice que "no había denuncias previas"

Archivo - El Ayuntamiento de Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER - Archivo

MOGUER (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moguer ha manifestado su "más firme condena y repulsa" ante el presunto asesinato machista de una mujer de 47 años, vecina del municipio, toda vez que han señalado que no tienen constancia de "denuncias previas ni que estuviera en el programa VioGen".

En un comunicado, el Ayuntamiento moguereño ha asegurado que este "trágico suceso que ha segado la vida de una mujer a manos de la violencia de género, nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza".

Por ello, desde la Corporación Municipal ha trasladado sus "más sinceras condolencias" y "todo el apoyo a su hija, familia, amistades y personas allegadas de la víctima, así como a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género".

Por otro lado, desde el Consistorio se ha remarcado que la víctima no era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer "ni hay constancia de que existieran denuncias previas, ni que estuviera incluida en el programa Viogen".

Así, el Ayuntamiento mantiene la "constante coordinación y comunicación" con otros agentes e instituciones que forman parte de los recursos de asistencia y atención a víctimas de violencia de género y familiares, poniéndose al servicio para cualquier actuación que fuera necesaria.

"Reiteramos nuestro compromiso firme con la lucha contra esta violencia, exigiendo la implicación de todas las instituciones, administraciones y de la sociedad en su conjunto para erradicarla", finaliza el comunicado.

Además, el Ayuntamiento ha convocado una concentración silenciosa de repulsa, en la puerta del Consistorio, "como muestra de duelo, solidaridad y denuncia".