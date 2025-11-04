El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) intensifica su Plan de Actuación sobre su red de caminos y arroyos

Supervisión del 'Plan de Actuación sobre la red de caminos y arroyos' de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Tras el pasado temporal que azotó especialmente el litoral onubense en plena época de siembra de los campos palermos, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha intensificado su 'Plan de Actuación sobre la red de caminos y arroyos'. Unas acciones que buscan la reparación de todas aquellas vías especialmente por las inclemencias del tiempo han quedado dañadas.

Según informa el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el servicio municipal de obras está actuando en las zonas del Camino del Molino y Prado de Arriba, espacios caracterizados por su alto flujo de aguas, especialmente en época de lluvias. Una medida con el objetivo de limpiar el margen que delimita la vía agrícola, permitiéndose una mejor canalización y una circulación de vehículos y camiones más segura ya que estas estaban obstruidas.

Así, durante estos días, maquinaria y trabajadores han adecentado, nivelado la superficie y desbrozado la maleza y vegetación existente en las laderas, retirándose los sedimentos acumulados por el arrastre de las lluvias y aguas. Despejándose el cauce y las vías agrarias.

De este modo, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Obras, Ricardo Bogado, supervisaba personalmente las diferentes acciones acometidas. Un plan que para la primera edil es "fundamental" debido a que el sector agrícola es "el sustento de muchas familias de nuestro pueblo".

A lo largo de las próximas jornadas se revisará la red de caminos, arroyos y cunetas del término municipal para "comprobar que todo se encuentra en excelentes condiciones". Actuando en aquellos puntos que necesiten de un arreglo para facilitar la labor de los agricultores. Cabe destacar que durante los meses de verano se realizan este tipo de estudios y obras para evitar molestias y dejar preparada todas las infraestructuras de cara al inicio de una nueva campaña agrícola.

De esta manera, todos los arroyos del término municipal de Palos de la Frontera se encuentran "de nuevo preparados para su uso en plena temporada de frutos rojos". Sus márgenes y cauces son limpiados y empedrados para "evitar posibles problemas con las aguas fluviales y en determinados casos se procede a la construcción de badenes y puentes".