Ayuntamiento pone en marcha la campaña 'No dejes huella, usa la botella' para fomentar "una Huelva más limpia"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante la presentación este viernes de la campaña de concienciación 'No dejes huella, usa la botella'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este viernes la campaña de concienciación 'No dejes huella, usa la botella', una iniciativa con la que recorrerá todos los barrios de la ciudad durante el próximo mes y repartirá 5.000 botellas reutilizables para combatir las manchas, los olores y el deterioro que provocan los orines de perro cuando no se limpian.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, se trata de una campaña impulsada por el Servicio Municipal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, junto a Prezero, como empresa concesionaria, para fomentar hábitos de civismo y reforzar el compromiso ciudadano con el cuidado de los espacios públicos.

Así, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha presentado la campaña antes de realizar un recorrido junto a las informadoras ambientales que, durante las próximas semanas, acercarán este mensaje a todos los barrios de la ciudad.

Durante su intervención, Pilar Miranda ha destacado que "el Ayuntamiento está realizando un importante esfuerzo para mejorar la limpieza de Huelva", pero ese trabajo será "mucho más eficaz con la colaboración de todos". "Mantener limpia nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y pequeños gestos como este pueden marcar una gran diferencia".

En este sentido, la alcaldesa ha lanzado un mensaje especialmente dirigido a las personas que conviven con mascotas, asegurando que "la inmensa mayoría de los propietarios ya demuestra cada día un comportamiento responsable".

"Con esta campaña queremos seguir avanzando entre todos para conseguir que nadie tenga que culpar a nuestras mascotas de ensuciar la ciudad. Llevar una botella y utilizarla cuando el perro orina es un gesto muy sencillo que ayuda a evitar manchas, malos olores y el deterioro de nuestras calles", ha señalado.

La campaña arrancó el pasado miércoles 8 de julio y se desarrollará hasta el 5 de agosto, llegando a todos los barrios de Huelva mediante un dispositivo formado por cuatro informadoras ambientales, que recorrerán la ciudad en horario de mañana y tarde, coincidiendo con las franjas de mayor paseo de perros.

Así, su labor consistirá en informar directamente a la ciudadanía sobre las pautas recomendadas para mantener limpio el espacio público, explicar el correcto uso de la botella para diluir y limpiar el orín, orientar sobre las áreas de esparcimiento canino más próximas y resolver las dudas que puedan plantear los propietarios de mascotas.

Como apoyo a esta labor de sensibilización, el Ayuntamiento repartirá 5.000 botellas reutilizables, junto con material informativo, para facilitar que este gesto se incorpore de forma habitual a los paseos diarios.

Tal y como ha explicado la informadora ambiental de PreZero, Rocío de la Rosa, "lo ideal es llenar estas botellas con una solución mitad de agua, mitad vinagre, para verterlo en el sitio donde el perrito haya hecho pipí, ya que con este simple gesto se mantiene la ciudad muchísimo más limpia".

Asimismo, se colocarán pegatinas informativas en esquinas y otros puntos con mayor incidencia para recordar la "importancia" de evitar las micciones en fachadas, portales, mobiliario urbano, zonas ajardinadas y espacios de tránsito peatonal.

La campaña recuerda además la "necesidad" de dirigir a los animales hacia las zonas habilitadas para ello o, cuando no existan, hacia la calzada, junto al bordillo y lo más próxima posible a los sumideros, utilizando una botella con agua y un producto no corrosivo o vinagre para limpiar el orín inmediatamente.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende consolidar un hábito de convivencia basado en la corresponsabilidad ciudadana y preparar a la población para la futura ordenanza municipal, actualmente en redacción, que incorporará la obligación de portar una botella durante el paseo para proceder a la limpieza inmediata del orín.

La campaña se completará con acciones de información a pie de calle, distribución de material divulgativo, señalización en puntos estratégicos y difusión a través de los canales municipales, reforzando un mensaje claro y directo: 'No dejes huella, usa la botella', porque una Huelva más limpia es una tarea en la que todos podemos colaborar.