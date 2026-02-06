La Biblioteca de Estudios Juanramonianos de la Universidad de Huelva incorpora una nueva investigación de Mari Luz Bort

Presentación de ‘Zenobia & CO. Escritoras, artistas e intelectuales de la órbita de Zenobia Camprubí’, una obra de la investigadora moguereña Mari Luz Bort. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Biblioteca de Estudios Juanramonianos de la Universidad de Huelva (UHU) incorpora una nueva publicación, 'Zenobia & CO. Escritoras, artistas e intelectuales de la órbita de Zenobia Camprubí', una obra de la investigadora moguereña Mari Luz Bort que nace auspiciada e impulsada por la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Onubense.

Según informa la UHU en nota de prensa, el libro ha sido presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moguer, donde la autora ha mostrado la satisfacción que le supone el estudio sobre Zenobia, "porque no fue solo luz para el poeta, sino que alumbra otros caminos, otros caminos de investigación, como el de este libro, y a otras personas".

"Y es que a cada persona que se acerca a ella, tanto las que coincidieron en su tiempo como las que vinieron después, algún destello nos llega", ha proseguido la historiadora, para quien "volver a casa siempre es bueno, sobre todo con motivos como este, presentar un libro que fue motivo de mucha dedicación", ha indicado la autora.

El acto también ha contado con la presencia de la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, quien ha destacado la "importancia" de lo que aporta este libro editado por la editorial de la Universidad de Huelva.

"Durante décadas, la historiografía nos ha puesto a Zenobia como una persona de segundo plano, un complemento de la obra y vida de Juan Ramón Jiménez, y este libro nos evidencia que era una figura intelectual de primer orden, crucial para establecer las redes que permitieron que las mujeres de principios de los años 20 produjesen e impulsasen la cultura", ha recalcado.

También la directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez, Rosa García Gutiérrez, ha mostrado su satisfacción por la publicación de este libro, que "es fruto del convenio que se firmó en 2014 entre la Diputación y la Universidad de Huelva para que existiera esta Cátedra", ha explicado.

Asimismo, García ha alabado el trabajo de la editorial de la UHU, que "está adquiriendo un posicionamiento a nivel académico en España verdaderamente impresionante", ha indicado, tras lo que ha elogiado la edición de este libro con "un diseño precioso muy inspirado en el propio trabajo editorial de Juan Ramón Jiménez, en el modo en que él innovó en la residencia de estudiantes".

La Diputación de Huelva ha estado representada en el acto por la diputada Carmen Díaz, que ha mostrado el "compromiso claro y sostenido" de la institución provincial con la Cátedra Juan Ramón Jiménez, lo que a su vez implica el engrandecimiento del legado de Juan Ramón Jiménez a través de la investigación y de su transmisión, ha subrayado.

En la misma línea se ha manifestado el director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez Almanza, que ha elogiado el trabajo de investigación de Mari Luz Bort y la edición de la Cátedra para incorporar un estudio más "a los muchos que se vienen haciendo en los últimos años gracias a la colaboración de la Casa Museo, la Cátedra y la familia de Juan Ramón, que permite que estos trabajos salgan adelante".

La familia de Juan Ramón Jiménez ha estado representada en el acto por su sobrina nieta Carmen Hernández-Pinzón, una de las personas que impulsó que la Cátedra Juan Ramón Jiménez existiera y que existiera en la Universidad de Huelva, quien ha mostrado su "agradecimiento" a todas las entidades implicadas. "Me puedo morir tranquila si seguís luchando así", ha recalcado.