Bollullos (Huelva) acoge el próximo sábado su III Encuentro de Corales en la Cooperativa Vinícola del Condado

Cartel del III Encuentro de Corales 'Ciudad de Bollullos'. - BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Bollullos Par del Condado (Huelva) acogerá el próximo sábado 18 de abril a las 20,00 horas el III Encuentro de Corales 'Ciudad de Bollullos', una cita que reunirá a "destacadas" formaciones corales en un enclave "tan singular" como la Cooperativa Vinícola del Condado.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que destaca que este evento, organizado por la Coral Polifónica 'Alborada', que cuenta con la colaboración del Consistorio y la propia cooperativa vinícola, tiene como objetivo "fomentar la música coral y el intercambio cultural entre agrupaciones de diferentes puntos de la provincia".

En esta tercera edición participarán la Coral Polifónica 'La Merced, de Huelva capital, la Coral Polifónica Municipal 'La Palma del Condado'; Coro de Voces Blancas 'Amanecer' y la Coral Polifónica 'Alborada'.

Desde la Concejalía de Cultura se ha invitado a todos los vecinos y la ciudadanía de la provincia y visitantes, en general, a asistir a este evento que "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la cultura y el apoyo a las artes musicales en la localidad".