Bomberos trabajan en la extinción de un incendio cercano a la estación depuradora de aguas de Huelva

Archivo - Bomberos de Huelva capital en una imagen de archivo. - SERGIO BORRERO/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Parque Municipal trabajan para extinguir un incendio cerca de la estación depuradora de aguas residuales de Huelva capital, que evoluciona "favorablemente", según han indicado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

De este modo, el incendio se ha declarado pasadas las 10,00 horas y en la zona trabajan dos equipos con ocho efectivos. Según ha adelantado el diario Huelva24, las rachas de viento dificultan las labores de extinción en una zona rodeada por pastos y matorrales, toda vez que el Consistorio ha señalado que, a pesar de ello, la extinción del fuego evoluciona favorablemente.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han señalado que, de momento, se desconocen las causas que han originado este fuego, que se encuentra por Marismas del Titán, en una zona cercana al estero del Rincón, a las afueras de la zona urbana de la capital.