Bonares (Huelva) pedirá oficialmente a la Junta retirar el nombre al CEIP Lora Tamayo

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bonares (Huelva) ha informado este lunes de que se ha firmado la resolución del procedimiento destinado a retirar la denominación del CEIP Lora Tamayo --quien fue procurador en las Cortes franquistas y ministro de Educación en la dictadura, entre otros cargos--, un proceso que "comenzó a partir de la solicitud presentada por una vecina de Bonares, miembro del Consejo Escolar Municipal, que impulsó la revisión del nombre del centro conforme a la normativa vigente en materia de Memoria Democrática".

Así lo ha manifestado en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que el Consistorio ha destacado que se trata de "un nuevo paso importante" para el municipio.

El Ayuntamiento ha explicado que durante el procedimiento se han recabado "todos los informes necesarios" y que, "una vez finalizado este trabajo, en el día de hoy se ha firmado la resolución y se va a notificar oficialmente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a la dirección del centro y a la presidencia del Consejo Escolar".

De la misma manera, ha apuntado que este "avance" se suma a las actuaciones que ya se vienen realizando en Bonares en materia de Memoria Democrática como la exhumación de la fosa común, el Monumento a la Paz y "otros esfuerzos destinados a dignificar la historia, reconocer a las víctimas y fortalecer los valores democráticos en nuestro municipio".

"Cada una de estas acciones refleja un compromiso claro: construir un espacio público coherente con los principios de justicia, convivencia y respeto histórico. Seguimos trabajando por un municipio que mira al futuro sin olvidar la responsabilidad con su memoria", ha remarcado.