El boto de Valverde (Huelva) aspira a la nueva IGP europea para productos artesanos y "poner en valor un producto único"

Archivo - Fabricación de calzado en Valverde del Camino. - APICAL. - Archivo

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El boto campero de Valverde del Camino (Huelva) aspira a conseguir una de las nuevas Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales (IGAI) que ha comenzado a tramitar la Unión Europea, similar a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). De este modo, el sector del calzado, junto a la Junta de Andalucía, ha comenzado la tramitación de este nuevo sello para "poner en valor y proteger un producto único en el mundo".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Provincial de Industriales del Calzado (Apical), José Cejudo, ha explicado que hace más de un mes la Junta se puso en contacto con él y le propusieron que el sector del calzado de Valverde y, concretamente, el boto campero, optara a este nuevo sello de calidad europeo.

"Dije que sí, evidentemente, porque el calzado, el voto de Valverde, es único en Huelva, en Andalucía, en España y en el mundo. Necesitamos tener una IGP porque eso da más garantía, da otra visibilidad y bueno, al que compra pues le da garantía de que es un artículo único y con mucha artesanía y eso hay que valorarlo siempre", ha explicado Cejudo.

En este sentido, desde el pasado 1 de diciembre, la UE ha extendido la figura de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que eran exclusivas de productos agroalimentarios a productos industriales y artesanales bajo el sello de las Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales (IGAI).

El sello IGAI permitirá al consumidor identificar productos que se diferencian por su historia, especialización, origen y calidad, además de lograr una protección contra cualquier imitación, "garantizando la competencia leal en el mercado y otorgando un derecho de propiedad intelectual".

No obstante, el presidente de Apical ha señalado que el calzado de Valverde cuenta desde hace nueve años con una marca de garantía, en la cual están amparados todos los fabricantes. "Tenemos la etiqueta que tiene toda la vida Valverde del Camino, pero es necesario tener una IGP única", ha apostillado.

Así, ha señalado que, gracias la Junta de Andalucía, ya han tramitado la petición de esta nuevo sello, que no solo compete a Andalucía, sino a toda la Unión Europea. "Vamos por buen camino y nosotros ya hemos echado la solicitud, creo que seremos los segundos de toda Andalucía que vamos a ir adelante. Espero que llegue a buen puerto aunque luego requiere mucho papeleo, aunque para la marca también fue mucha documentación y aquí estamos", ha señalado.

El boto campero de Valverde es un "producto emblemático" de la provincia, "fruto del saber hacer artesanal y de una larga tradición vinculada al sector del calzado", ya que "solo se hace aquí". Además, según ha expresado Cejudo es un producto que se fabrica para "durar". "Siempre se ha dicho que tengo un boto de Valverde de hace 30 años, eso no se puede decir de otro tipo de zapatos, pero el de Valverde sí", ha manifestado.

Desde la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Huelva se sigue trabajando junto a la Asociación de Productores y Comercializadores del Calzado de Valverde (APYCAL) para que esta Indicación Geográfica Protegida sea "una realidad, reforzando así la protección, promoción y competitividad de este producto tan representativo".

CAMPAÑA 'EL PODER DEL ORIGEN'

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, presidió la pasada semana la presentación de la campaña 'El poder del origen' con la que la Junta de Andalucía "quiere acercar a los sectores de la artesanía y de la industria la oportunidad que Europa les ha abierto para conseguir un sello de origen y calidad diferenciada similar a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de las que goza el sector agroalimentario".

"Ante esta nueva normativa, creamos un servicio especializado en la Consejería para apoyar esta la figura en Andalucía, como apoyo a nuestra industria más tradicional, con más arraigo con nuestro territorio, con nuestra historia", explicó el consejero, refiriéndose, entre ellas, actuaciones de apoyo, difusión e información sobre el procedimiento de registro.

"Es nuestra labor como órgano regional responsable de esta materia revisar las solicitudes para elevarlas a la Unión Europea a través de los organismos estatales competentes. Así, si todo es conforme a la normativa europea, las remitimos a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su envío a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE", ha explicado el consejero.

Al respecto, apenas tres meses después de que Bruselas abriera la ventanilla para otorgar este sello de origen y calidad, ya se cuenta con varios sectores que están preparando sus solicitudes con el asesoramiento de la Consejería; de hecho, "ya hay una solicitud presentada", toda vez que señaló que su Consejería está trabajando con otras actividades "para acelerar su reconocimiento en Andalucía, con un amplio recorrido ya que se han identificado 62 potenciales beneficiarios".

Las indicaciones geográficas, según ha agregado, "contribuyen a dinamizar las economías locales en las que se asientan, fijando la población al territorio y creando y manteniendo puestos de trabajo, a la vez que aumenta la visibilidad del producto en el mercado".

"Con el objetivo de que esta iniciativa alcance a todos los sectores de la artesanía e industria en todos los puntos de Andalucía, y en cumplimiento de uno de los compromisos que adquirimos con el Plan de Acción CRECE Industria 2027 y en el marco del diálogo social de Andalucía, presentamos la campaña que nos ocupa y que tiene por lema 'El poder del origen'", ha precisado el consejero.