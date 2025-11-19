La brasileña 'Precisamos falar' y la mexicana 'Vainilla' compiten en la Sección Oficial del Festival de Huelva

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano se han presentad este miércoles dos nuevas películas que compiten en la Sección Oficial, por un lado, 'Precisamos falar', una radiografía de los estamentos sociales brasileños, y por otro, la ópera prima de la también actriz mexicana Mayra Hermosillo.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, 'Precisamos falar' (Brasil, 2025) desembarca en Huelva de la mano de sus directores Pedro Waddington y Rebeca Diniz a modo de radiografía de los estamentos sociales en Brasil. Viene de ser seleccionada en los Festivales de Río de Janeiro, Sao Paulo y Biarritz (Francia).

La película, que forma parte de la Sección Oficial del certamen onubense, cuenta la historia de unos jóvenes que atacan a una mujer sin hogar refugiada en el cajero de un banco como una broma cuando volvían de fiesta. El acto acabó convirtiéndose en una tragedia nacional y, aunque no fueron identificados por las cámaras, si lo fueron por sus padres, conocidos representantes de la alta sociedad de la ciudad, lo que es, sin duda, una batalla entre su ética personal y el futuro de sus hijos.

Según su director, Pedro Waddington, se trata de una cinta "valiente, actual y muy humana", en la que se plantea "un dilema universal, una cuestión moral esencial, que pude ocurrir en cualquier lugar, aunque la situación política de Brasil de la época post Bolsonaro está presente en la historia como sustrato de fondo".

Por su parte, Rebeca Diniz ha señalado que la película hace también hincapié en el daño que puede hacer Internet y todo ese mundo en la sociedad actual, sobre todo en la juventud. "Internet nos anestesia de la realidad, porque hay una diferencia enorme entre la realidad y los que vemos en las redes, por ejemplo", ha señalado.

En este sentido, 'Precisamos falar' incluye también un claro mensaje de crítica, cargada de ironía, a la sociedad actual, situando siempre el foco en la cuestión moral a la que debe enfrentarse la familia.

Waddinton acumula más de diez años de experiencia trabajando en proyectos de diversos géneros y dimensiones, entre los que destacan videoclips para Zeca Pagodinho y Gilberto Gil, y series de televisión como 'Bajo Presión', 'Anitta: Made in Honório', 'En casa con los Gils' y 'Viajando con los Gils'. Por su parte, Diniz, cineasta pernambucana, ha dirigido las series 'En casa con los Gils' y 'Viajando con los Gils', así como episodios de las series 'Bajo Presión' y 'Campamento de magia para Jóvenes Brujos' para Globoplay.

'VAINILLA' Por otro lado, la directora de cine y actriz mexicana Mayra Hermosillo ha presentado en el Festival de Cine de Huelva su primera película, 'Vainilla' (México, 2025), que forma parte de la Sección Oficial del certamen onubense. Se trata de un largometraje estrenado en la 82 edición del Festival de Venecia y premiado al Mejor Guion, sección Authors Under 40, y seleccionada en el Festival de Morelia o en el Adelaide Film Festival.

Así, 'Vainilla' presenta una "emocionante historia" en la que Roberta, una niña de ocho años a finales de los 80 aprecia cómo su casa se tambalea por las crecientes deudas que lo acechan. Una batalla por mantener el hogar que será crucial al determinar la forma en que se ve a ella misma y a su entorno. Una historia de una familia formada por siete mujeres trata de sacar adelante su hogar.

Hermosillo, que también forma parte como actriz de otra de las películas de la Sección Oficial, 'Un mundo para mí', ha comentado durante su encuentro con la prensa que esta cinta "nace de mi deseo de contar algo de mi historia personal, de lo que sí es mi familia y de no tratar de gustar por gustar al público".

En este sentido, la realizadora mexicana ha afirmado que fue "apasionante poder reunir a todas estas mujeres para construir una historia en la que, evidentemente, hay mucho de personal". Fueron momentos a veces muy rudos, pero muy enriquecedores", ha señalado.

La directora, de esta forma, ha mostrado su satisfacción por haber podido construir "un universo íntimo, lleno de matices, con una estética muy cuidada". Así, ha confesado que "me encantan los colores de Almodóvar, y trabajamos mucho en la película por ese camino".

La directora se ha referido también al emergente movimiento de mujeres directoras de cine que vive actualmente su país. Así, ha asegurado que se trata "de algo muy hermoso y muy valiente", porque "las mujeres siempre aportamos miradas distintas, también en la misma forma de trabajar, dando un espacio predominante a las emociones sobre la parte técnica".

Hermosillo dirigió su primer cortometraje en 2018 y está presente como actriz en 'Un mundo para mí', que forma parte también de la Sección Oficial a Concurso del 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Ahora, debuta en el largo de ficción con Vainilla, una producción estrenada en la Giornate degli Autori de Venecia.