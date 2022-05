Calvo destaca la "importancia" de la memoria en su visita a la exposición sobre la represión franquista en Huelva

La diputada nacional, Carmen Calvo, y el Secretario Estado Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en su visita a la exposición 'Donde NO habite el olvido' en la Diputación de Huelva.

HUELVA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha acompañado a la diputada nacional del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en su visita a la exposición 'Donde NO habite el olvido', organizada por el Comisionado de Memoria Democrática de la Diputación de Huelva, el mayor proyecto expositivo sobre la represión franquista en la provincia onubense realizado hasta la fecha, donde Calvo ha destacado que es "importante" que la memoria "esté en nuestras vidas".

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia hasta este jueves, 12 de mayo, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

Calvo ha felicitado a la Diputación de Huelva, al considerar que "acierta totalmente poniendo en la mirada de todos los onubenses lo que significaron estos hombres y mujeres luchadores antifascistas. La llamada guerra española en realidad fue el primer zarpazo que el fascismo dio en Europa, y por eso le debemos honores, gratitud, admiración y conocimiento de lo que hicieron", ha señalado.

"No vamos a parar hasta que los encontremos a todos, los identifiquemos y les demos digna sepultura. Es muy importante que la memoria esté en nuestras vidas, particularmente porque como dice Naciones Unidas para que no vuelva a ocurrir es necesario saber y porque no hay justicia sin verdad y sin reparación", ha reseñado la diputada nacional.

Asimismo, Calvo ha apuntado que "la concordia de la que hablan algunos pasa antes por lo que es justo, y por descubrir toda la verdad de una parte masacrada de compatriotas que no hicieron otra cosa que defender la legalidad, la constitucionalidad y la democracia en nuestro país".

En este sentido, ha señalado que exposiciones como esta "nos recuerdan tanto como le debemos", y ha expresado su gratitud al movimiento memorialista de Huelva, al trabajo de los expertos, a las familias "y a las políticas democráticas bien hechas, que son la que abandera esta exposición en la Diputación y la responsabilidad de su presidenta por hacerla".

Por su parte, el Secretario Estado Memoria Democrática ha afirmado que la exposición es "impresionante, de las mejores que se han hecho sobre Memoria, empezando por el lema Donde no habite el olvido, ya que el olvido es incompatible con la democracia".

"Exposiciones como esta contribuyen muchísimo al conocimiento verdad, a la reparación de las familias, pero también de la sociedad onubense. Es el deber de memoria que tenemos con la familias, con la sociedad y con las víctimas, que aquí aparecen, con nombres y apellidos, aparecen sus hijos y sus familiares, y sobre todo, aparecen visibilizados", ha aseverado.

Fernando Martínez ha subrayado que el franquismo "trató de sacar de la escena públicas a las víctimas de los vencidos", de ahí "la importancia de darles rostros y nombres porque murieron con mucha dignidad defendiendo la legalidad republicana y de ahí la importancia de esta exposición, sobre todo para que los más jóvenes puedan conocer lo que ocurrió y para que no vuelva a repetirse".

La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha explicado que la muestra "sirve para reflexionar y para tener esperanza, una esperanza que somos responsables de entregar en forma de legado a las generaciones venideras".

Limón ha asegurado que se trata de una exposición "muy especial", porque "hasta hoy no ha asistido un acercamiento tan completo a la represión franquista en la provincia de Huelva: Sociedad, educación, género, exilio, cultura, todos los ámbitos que sufrieron las consecuencias del periodo más oscuro de nuestra historia se reúnen en esta Sala para arrojar luz y dar a conocer a conocer lo que durante tiempo estuvo condenado al silencio".

Este proyecto expositivo, comisariado por María Clauss, muestra una amplia y minuciosa reconstrucción de la represión franquista en la provincia desde diferentes ámbitos, como el testimonio de los familiares directos de las personas represaliadas, mapa y objetos de las fosas comunes que existen en la provincia, paneles descriptivos de las consecuencias de la represión y una instalación sobre las personas represaliadas.

El proyecto expositivo consta de diferentes bloques distribuidas en el espacio de la Sala de la Provincia. Por una parte, retratos y fotografías de 16 familiares directos de personas represaliadas de la provincia de Huelva, acompañadas por textos de Juan Cobos Wilkins y Rafael Adamuz: relatan otras tantas historias personales que suman una amplia visión de la diferentes consecuencias de la represión.

Una serie de paneles describen distintos aspectos relacionados con este periodo: desde el alzamiento y la Columna minera, las consecuencias en la cultura y la educación a los juicios sumarísimos y campos de concentración. La represión a la mujer y los homosexuales, los huidos escondidos y la represión a los fugados a Portugal son otros de los contenidos que se exponen, con textos de diferentes personas investigadoras y especialistas en historia.

La muestra incluye un mapa provincial de las fosas comunes y numerosos objetos hallados en las fosas de Nerva, Zalamea, Puebla de Guzmán e Higuera de la Sierra, además de una instalación con las fotografías de cien personas represaliadas en la provincia identificadas con su nombre.

Así, desde la Diputación de Huelva han señalado que su "compromiso" con la Memoria Democrática "se plasma en la creación del Comisionado provincial", constituido el 16 de junio de 2021. Desde entonces, sus objetivos se han ido desgranando en numerosas actividades, y "en estos diez meses ya se ejecutado la práctica totalidad del proyecto inicial".