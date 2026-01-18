La campaña de recolección de la fresa de Huelva comienza con volúmenes semanales más bajos debido a la meteorología

Archivo - Tarrinas de fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recolección de la fresa de Huelva 2025/2026 ha arrancado con volúmenes semanales "más pequeños de lo esperado", debido a la situación meteorológica que se ha dado desde mediados de diciembre, con "bajas temperaturas y poca luz", lo que dificulta la maduración de la fruta.

Así lo recoge el informe de síntesis de las últimas semanas de 2025 y las dos primera de 2026 del sector de los frutos rojos publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que apunta que se estima que el volumen de fresa comercializado hasta la semana dos es todavía "alrededor del uno por ciento del total esperado en la campaña".

Sin embargo, destaca que, por ahora, las cotizaciones superan a las de las dos campañas anteriores y a las cotizaciones semanales medias de las últimas cuatro campañas ya que "apenas hay oferta de fresa española en los mercados internacionales" y, de ahí su "alto precio". Aún así, puntualiza que la fresa de Bélgica y Portugal se encuentran a precios "bastante superiores" que la española.

De otro lado, el Observatorio de Precios y Mercados señala que la recolección de frambuesa se halla en el momento más bajo de su campaña, ya que "atraviesa el periodo de transición comprendido entre el fin de la cosecha de otoño y el inicio de la segunda cosecha".

Así las cosas, explica que la "escasa" oferta española de ambas frutas en los mercados internacionales "contrasta con la demanda existente", lo que "lleva a que los precios semanales estén creciendo por encima de la media de las últimas cuatro campañas".

Respecto a la frambuesa, se estima que el volumen comercializado hasta la segunda semana de 2026 es "alrededor del 31% del total esperado en la campaña", así como indica el informe que las cotizaciones en origen están "por encima de la media" de las cuatro últimas campañas.

En cuanto al arándano, señala el informe del observatorio que se han recolectado "pequeños volúmenes" a lo largo del mes de diciembre, pero "también menores de lo esperado", así como indica que en los mercados internacionales "aún predomina el arándano originario de países del otro lado del Atlántico". Además, apunta que, aunque la campaña del arándano ha tenido un inicio "muy temprano", el volumen comercializado en lo que va de campaña "aún no alcanza un uno por ciento de lo esperado" para la misma.