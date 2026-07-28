El campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva pasa a llevar el nombre de Manuel Luna como reconocimiento a su entrega

El campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva pasa a llevar el nombre de Manuel Luna. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol Cristo Pobre ya lleva el nombre de Manuel Luna, en reconocimiento a los más de 40 años de dedicación y compromiso de este histórico dirigente con la barriada de la Navidad, el Club Deportivo Cristo Pobre y, especialmente, con varias generaciones de niños y niñas que han encontrado en el deporte una oportunidad para crecer, aprender y convivir.

Según informa el Ayuntamiento de Huelva en una nota de prensa, el Consistorio ha rendido homenaje a Manuel Luna en un emotivo acto celebrado en las propias instalaciones, en el que la alcaldesa, Pilar Miranda; junto a la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio; y el homenajeado han descubierto la placa que da nombre al campo.

Un reconocimiento que llega coincidiendo con la culminación de la transformación de estas instalaciones deportivas, que muy pronto podrán ser utilizadas con todas las prestaciones de un campo moderno y adaptado a las necesidades de los deportistas y vecinos del barrio.

La alcaldesa ha dedicado buena parte de sus palabras a reconocer la trayectoria de Manuel Luna, al que ha definido como "una persona excepcional que ha dedicado 40 años de su vida al servicio a los demás, trabajando por las familias y los niños y niñas del barrio".

Por todo ello, Pilar Miranda ha agradecido a Luna su dedicación y esfuerzo para hacer felices a generaciones de niños y niñas a través del fútbol y la educación, porque "Manuel Luna ha convertido el deporte en una herramienta de educación, integración y convivencia, y era de justicia que el nombre de Manuel Luna permaneciera ligado para siempre a unas instalaciones que volverán a llenarse de niños, entrenamientos, partidos e ilusión muy pronto".

Durante el acto, la alcaldesa ha asegurado que es "un día especial" porque "se cumple un deseo, un deseo de Manolo y un deseo de muchas más personas", y ha recordado que cuando el actual Equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, los vecinos reclamaban el césped para el campo de Cristo Pobre, pero "no había proyectos, no había dinero, no había nada".

En este sentido, Miranda ha agradecido el trabajo realizado para hacer realidad la actuación, con una inversión de 590.000 euros, "una obra con una gran complejidad técnica que ha permitido transformar el último campo de arena de la ciudad en unas instalaciones deportivas modernas, con césped artificial, nueva iluminación, sistema integral de riego, mejoras en el drenaje, nuevos banquillos y porterías".

Por su parte, Manuel Luna se ha mostrado emocionado y agradecido por el reconocimiento y ha querido compartirlo con todas las personas que durante décadas han trabajado a su lado, porque "esto no es solo Manuel Luna", sino que "durante estos años" ha tenido a muchas personas a su lado y "sin todas esas personas llevar este barco a buen puerto no hubiera sido posible".

El homenajeado ha recordado los años de esfuerzo y lucha para sacar adelante el Club Deportivo Cristo Pobre y mantener sus equipos, destacando especialmente el compromiso desinteresado de quienes le han acompañado durante todo este tiempo, "porque gracias a ellos hemos tenido unos niños que han visto que luchan por ellos".

Asimismo, Luna ha puesto de manifiesto que, más allá de los resultados deportivos, su principal objetivo siempre ha sido que los niños "convivan", reciban una educación y aprendan a través del deporte". "A mí me gusta ganar, pero me gusta más la convivencia. Que los niños convivan. La educación. Y que ellos aprendan".

Tras el acto de homenaje, la alcaldesa, la concejal y Manuel Luna, junto a representantes municipales, vecinos y miembros del entorno deportivo, han realizado una visita a las obras del campo, cuya transformación está prácticamente culminada. La previsión es que las nuevas instalaciones sean inauguradas deportivamente en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso deportivo.

De esta forma, el campo de fútbol afrontará una nueva etapa con unas instalaciones renovadas y con un nombre que simboliza la historia de compromiso, esfuerzo y servicio a los demás de una persona que ha dejado una profunda huella en la barriada de la Navidad y en el deporte base onubense.