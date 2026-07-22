Canal Sur entrega en Huelva un libro con más de 1.600 condolencias a los familiares de las víctimas de Adamuz

Entrega de un libro conmemorativo que recopila de forma íntegra las 1.687 muestras de afecto y condolencias a las víctimas de Adamuz. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con los seis meses de la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Canal Sur Televisión ha homenajeado a las víctimas y a sus familias mediante la entrega de un libro conmemorativo que recopila de forma íntegra las 1.687 muestras de afecto y condolencias que los espectadores enviaron al teléfono de WhatsApp del programa 'Andalucía Directo' en los días posteriores al doloroso acontecimiento y durante la retransmisión especial del funeral celebrado en Huelva.

Según ha indicado el ente público, el acto de entrega, abierto solo a familiares y alcaldes de los municipios afectados, se ha celebrado este miércoles en la Diputación de Huelva y ha contado con la asistencia del presidente de la institución provincia, David Toscano; el presidente de la Asociación de Víctimas, Mario Samper; los alcaldes de los municipios afectados, el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, y el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas.

Con esta iniciativa, RTVA desea trasladar a los afectados "el calor de toda la comunidad autónoma y del resto del mundo, dejando un testimonio físico de que nunca han estado solos y ofreciendo un espacio de memoria y consuelo".

GALA SOLIDARIA ESTE JUEVES

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha sido uno los alcaldes presentes en el acto de homenaje a las víctimas del descarrilamiento de Adamuz y a sus familias celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva, donde Canal Sur Radio y Televisión ha hecho entrega de un libro conmemorativo que reúne 1.687 mensajes de condolencias y apoyo enviados por la audiencia del programa Andalucía Directo tras la tragedia.

José Carlos Hernández Cansino ha destacado la importancia de "mantener vivo el recuerdo de las víctimas y de seguir acompañando a sus familias". "Es fundamental que las instituciones estemos a su lado, apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida y a respaldar a sus familiares en el camino que continúan recorriendo", ha señalado.

Así, ha recordado que el compromiso tendrá continuidad este jueves, 23 de julio, con la Gala Musical Benéfica que se celebrará en la plaza de las Artes a partir de las 20,30 horas, organizada a favor de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz y con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría mediante la cesión del espacio.

La recaudación obtenida durante el evento se destinará íntegramente a sufragar los gastos que la asociación viene asumiendo desde su constitución para prestar apoyo a las familias afectadas y continuar con la defensa de sus reivindicaciones, incluida su actuación en el procedimiento judicial abierto tras el siniestro.

La gala contará con las actuaciones de DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Ortiz, además de otras colaboraciones. Todos los artistas participan de manera altruista.

Durante toda la velada habrá servicio de barra con comida y bebidas donadas por Supermercados El Jamón, cuya recaudación también contribuirá al desarrollo de esta iniciativa solidaria.

Las entradas-donativo tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse en Modas María Callejo (calle Ancha, 133), Muebles y Decoración Franma (calle Ancha, 92) y Atún y Mojamas Pepe (Mercado del Carmen, puesto 36). Asimismo, se puede solicitar información o reservar localidades, incluida la modalidad de Fila Cero, a través del correo electrónico 'asociacionvictimasadamuz@gmail.com'.