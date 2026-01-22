La Catedral de Huelva acoge el 29 de enero la misa funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba)

Imagen de la Catedral de Huelva. - OBISPADO DE HUELVA

HUELVA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huelva celebrará el próximo jueves 29 de enero, a las 18,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced, una Misa funeral por el "eterno descanso" de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La celebración eucarística estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y será "un momento de oración y recogimiento" en el que la comunidad diocesana se unirá para "encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, para pedir por la pronta recuperación de los heridos, y para expresar su cercanía y solidaridad con sus familias y seres queridos", ha indicado el Obispado en una nota.

Asimismo, durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".