CCOO exige "medidas urgentes" a la Junta tras el nuevo incendio en un asentamiento de Palos (Huelva)

Imagen de archivo de un Incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha lamentado el nuevo incendio registrado en la madrugada de este jueves en un asentamiento del municipio de Palos de la Frontera, un suceso que, a su juicio, "vuelve a poner de manifiesto la grave situación que viven cientos de personas en las zonas chabolistas de la provincia". Por ello, ha criticado la "inacción" del Gobierno andaluz, al que acusa de ser "cómplice por omisión", por lo que ha pedido "medidas urgentes".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, Perea ha recordado que hace menos de un mes hubo otro incendio en la misma zona, "donde se vieron afectadas unas 70 chabolas, y en lo que va de año se han contabilizado alrededor de 16 incendios en los asentamientos de Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera".

"Esta situación debería avergonzarnos como sociedad, porque no tenemos que mirar a otros países para ver cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos: está ocurriendo aquí, en nuestra tierra", ha lamentado.

Al respecto, Perea ha insistido en que las personas que viven en estos asentamientos "carecen de acceso a agua potable y electricidad, y sobreviven bajo plásticos que en invierno se destruyen por los temporales y en verano alcanzan temperaturas de más de 50 grados".

Así, CCOO Huelva ha criticado "la inacción" del Gobierno andaluz, al que acusan de ser "cómplice por omisión". "Hace un año se presentó el plan para la erradicación de los asentamientos chabolistas y, a día de hoy, no se ha materializado ninguna medida concreta", ha subrayado Perea.

El sindicato recuerda que los albergues previstos en dicho plan "ni siquiera han comenzado a construirse" y que las medidas propuestas se dirigen únicamente a personas en situación administrativa regular, dejando fuera a quienes se encuentran en situación irregular.

"Estas personas son trabajadores y trabajadoras que contribuyen al desarrollo económico y social de Huelva. La primera medida que reclamamos es su regularización administrativa, para que puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones y no sigan siendo explotados por empresarios que se aprovechan de su vulnerabilidad", ha afirmado la secretaria general.

LLAMAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, CCOO Huelva también ha exigido a los ayuntamientos de municipios como Lucena del Puerto o Palos de la Frontera que "cumplan con su obligación legal de empadronar a las personas que residen en los asentamientos", ya que este trámite es "esencial para su acceso a derechos básicos y a la regularización administrativa".

Finalmente, el sindicato hace un llamamiento a la sociedad onubense "para que no siga mirando hacia otro lado" y se implique en la defensa de los derechos humanos. "A menos de diez kilómetros de nuestras casas, miles de personas viven en condiciones indignas. No podemos permitir que esta vulneración de derechos se siga perpetuando", ha concluido Perea.