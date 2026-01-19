Centro Andaluz de Fotografía y Ateneo de Huelva lamentan la muerte de María Clauss y Óscar Toro en el accidente de tren

Archivo - María Clauss durante la ceremonia de entrega del 26 Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y el Ateneo de Huelva han mostrado este lunes su pesar por la muerte en el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) de la fotoperiodista María Clauss y su esposo, el periodista Óscar Toro, ambos onubenses.

De este modo, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ha expresado su "conmoción" y su "pesar" por la muerte de la fotógrafa, fotoperiodista y gestora cultural María Clauss en el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), quien acababa de entregar su trabajo para la muestra 'Misión Andalucía' sobre el paisaje andaluz en la cual participará "desgraciadamente, de manera póstuma".

A través de sus redes, el centro de referencia de la fotografía en Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura, ha trasladado su condolencias a la familia y amigos la fotógrafa, quien viajaba junto con su marido el periodista onubense Óscar Toro, también fallecido.

El centro, donde Clauss ya había expuesto anteriormente, ha extendido un "abrazo de solidaridad y duelo" a toda la fotografía andaluza, en la que María Clauss "brillaba tanto como autora" como "su implicación en el colectivo 'We are photo' desde el que organizaba el festival Festcomarcas en Huelva, donde residía y era una activista cultural fundamental para esa ciudad.

El CAF ha recordado en 2023 María Clauss fue la primera mujer que ganó el premio de fotografía social Luis Valtueña por un trabajo titulado 'Donde no habite el olvido'. "Decidida a desarrollar proyectos en torno al valor de la memoria, hoy la fotografía andaluza declara que no olvidaremos la suya", han añadido.

VICEPRESIDENTA DEL ATENEO DE HUELVA

Igualmente, desde el Ateneo de Huelva han trasladado sus "más sentidas condolencias" por la muerte de su vicepresidenta, María Clauss, y su esposo, el periodista Óscar Toro, en el accidente "que ha sesgado la vida de 39 personas y ha dejado un número elevado de heridos".

En una nota, ha recordado que María Clauss, fotógrafa de reconocido prestigio, se incorporó desde el inicio al proyecto del nuevo Ateneo de Huelva , que comenzó andar el 18 de enero de 2020. "Durante este tiempo ha sido un pilar fundamental en la puesta en marcha de la revista del Ateneo Neonuba. Se da la circunstancia que precisamente hoy, día 19 se estaba enviando el número cinco a la imprenta pendiente solo de algunos arreglos de diseño que tenía que hacer María", ha señalado.

María Clauss se definía como fotógrafa-frreelance vinculada al fotoperiodismo, a la imagen y a la cultura. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid era experta en documentales para televisión. Como fotoperiodista ha participado en múltiples proyectos y ha publicado en revistas y periódicos nacionales, regionales y locales como El País Semana, El Público, Mujer 21, Turismo y Aventura, Revista del Domingo del Grupo Joly, Diario 16, La Voz de Huelva o Huelva Información.

Recibió numerosos premios entre los que destaca el 26 Premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria de médicos del Mundo de 2023, el proyecto ganador del Festival de Fotografía Ética presentado junto a médicos del Mundo en 2023 y el I Premio de Migraciones de la Junta de Andalucía de 2021.

Ha participado en exposiciones de Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Marruecos, Portugal y España. Entre las exposiciones más importantes de encuentran: 'Donde no habite el Olvido' de la Diputación Provincial de Huelva, 'Galería de Espejos' del Centro Andaluz de Fotografía, 'Mi abuelo el espía tras la huella de Familia Martín' y 'El retrato fotográfico de nuestros días', entre otras muchas.

Era directora creativa de Wofesthuelva, muestra de cine realizada por mujeres, fundadora de la Asociación Invisible, entidad que pone en valor el periodismo, la comunicación y el arte para la transformación social. "Descanse en Paz querida María, tus compañeros del Ateneo difícilmente te van a olvidar", ha lamentado.

Igualmente, desde el Wofesthuelva han señalado que se encuentran "desoladas tras el fallecimiento de nuestra compañera y amiga María Clauss, y de su marido Óscar del Toro". "No tenemos palabras para expresar la profunda tristeza que sentimos. Enviamos toda nuestra fuerza y amor a su hija y familia. También, nuestro cariño a todas las personas afectadas por tan terrible accidente", ha remarcado en sus redes sociales.