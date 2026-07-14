El Centro Municipal de Acogida de Animales facilita la adopción de 80 animales durante el primer semestre 2026

El Centro Municipal de Acogida de Animales de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Acogida de Animales del Ayuntamiento de Huelva, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos y gestionado en colaboración con el grupo Athisa, ha cerrado el primer semestre de 2026 con un balance de 80 adopciones, correspondientes a 56 perros y 24 gatos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha destacado la "importancia" de seguir impulsando la adopción responsable para "ofrecer una segunda oportunidad a estos animales".

"Nuestro objetivo es que todos ellos puedan integrarse en una familia que les proporcione los cuidados y el cariño que merecen", ha señalado. Asimismo, la edil ha recordado que el compromiso municipal pasa por avanzar hacia el objetivo de Abandono Cero, promoviendo la concienciación ciudadana sobre la responsabilidad que conlleva la tenencia de animales de compañía.

En este sentido, ha animado a visitar el centro y conocer a los 60 animales, repartidos de forma equilibrada entre perros y gatos, que permanecen a la espera de encontrar un hogar, algunos de los cuales llevan más de cinco años acogidos en estas instalaciones.

Además, ha recordado que los interesados pueden acudir al Centro Municipal de Acogida de Animales, situado junto a La Ribera (N-431, km 83), de lunes a jueves de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, y los viernes de 11,00 a 14,00 horas, siempre con cita previa (635497577).

Además del servicio de recogida de animales perdidos o abandonados, el centro ofrece atención veterinaria permanente para garantizar el adecuado estado higiénico-sanitario de todos los animales acogidos. Igualmente, acompaña a las familias durante todo el proceso de adopción mediante asesoramiento personalizado y realiza un seguimiento específico en aquellos casos que así lo requieren, como ocurre con los perros potencialmente peligrosos (PPP).

Por otro lado, el centro desarrolla un programa de voluntariado abierto a la ciudadanía, que permite colaborar en el bienestar de los animales mediante actividades como paseos, socialización y enriquecimiento mientras esperan ser adoptados. Para formar parte del voluntariado es necesario ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales relacionados con el maltrato animal.

Actualmente existen siete plazas de voluntariado para perros y cuatro para gatos. Como complemento a estas iniciativas, el Ayuntamiento y Athisa mantienen activos los perfiles de Caphuelva en Facebook e Instagram, a los que próximamente se sumará TikTok, con el objetivo de difundir información sobre los animales disponibles para adopción y fomentar la sensibilización ciudadana.

Toda la información sobre el centro y el procedimiento de adopción también puede consultarse en su página web 'www.centromunicipaldeacogidadeanimalesdehuelva.com'. El Ayuntamiento de Huelva ha hecho un nuevo llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para seguir avanzando en la protección y el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable y reforzando el compromiso colectivo con el objetivo de Abandono Cero.