CHG muestra "preocupación" por Doñana (Huelva) y trabaja en obras para dar "seguridad" al parque y a los agricultores

ALMONTE (HUELVA), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha mostrado su "preocupación" por la situación de sequía en Doñana (Huelva) tras "once años sin tener un año húmedo" en el Parque Natural, toda vez que ha señalado que tiene "una imagen positiva" a futuro porque su equipo "lleva más de dos años trabajando con anticipación a la declaración de sequía, que fue hace un año" y que "gracias a ello están planteadas cuáles son las posibles soluciones".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante la presentación del inicio de las obras del proyecto de actuaciones de restauración hidrogeomorfológica y naturalización del tramo final del arroyo El Partido, en Almonte, donde Páez ha aseverado que las lagunas de Doñana "no se secan por extracciones de agua desmesuradas, ni desde Matalascañas, ni desde la agricultura", sino que las mismas están en una zona del acuífero que "se cargan en su mayor parte por agua de precipitaciones" y ha puesto como ejemplo que la de Santa Olalla está seca pero que "ha habido otros años que se ha secado y no había presión agrícola".

En este punto, ha subrayado que en su intención de "adelantarse" a los acontecimientos, el Gobierno "ya tiene planificado y está ejecutando los proyectos de tres obras principales que "van a dar seguridad ambiental a Doñana y a los agricultores", una de ellas es la sustitución de dos de los cinco pozos de abastecimiento para Matalascañas, que son los más cercanos a las lagunas, que se van a clausurar para que "en el caso hipotético de que tuviera repercusión en las mismas, sea disminuida al cien por cien", un proyecto que "ya se está realizando desde el Ayuntamiento de Almonte".

Otra de las obras en las que trabajan que "será la definitiva" es la de separar el agua que se consume en Matalascañas del subsuelo --que es de 2,40 hectómetros cúbicos y cuenta con una concesión de 2,70--, llevando el agua superficial "desde la ETAP de Moguer", con lo que "se va ahorrar todos los años 3 hectómetros cúbicos de ese acuífero".

Por otra parte, se está licitando el "estudio de alternativas del trasvase Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, con la colaboración de las comunidades de regantes" para que "los 13 hectómetros cúbicos que quedan por distribuir lleguen a dónde tienen que llegar".

A este respecto, ha apuntado que en estos momentos llegan siete hectómetros cúbicos a El Fresno --para los municipios de Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Moguer-- y "el compromiso y la intención es la de que lleguen siete más a Almonte" para "sustituir agua subterránea por agua superficial".

Páez ha destacado el "diálogo constante" con los agricultores del Condado y del Fresno para hablar sobre el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, así como ha señalado que "no se dice la verdad" cuando se habla de que ese trasvase es "la solución al regadío de Huelva", ya que "la ley habla de 20 hectómetros cúbicos para sustituir agua subterránea con concesión por agua superficial, de los cuales siete se están empleando ya" y "hay que continuar con los otros 13".

En este sentido, ha explicado que esos 13 hectómetros cúbicos "no arreglan otra cosa que el medio ambiente" y no "necesidades de los agricultores" porque significa que "los regantes que ahora están trabajando con agua subterránea van a sustituirla por agua superficial, por lo que "no se incrementa el número de hectáreas ni va a servir para incrementarlas".

RESPUESTA ANTE EUROPA

De otro lado, el presidente de la CHG ha explicado que durante el mes de agosto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Dirección General del Agua y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno "estaban elaborando la respuesta pedida por la Comisión Europea por las manifestaciones que se habían hecho por el aumento de la superficie agrícola regable" del entorno de Doñana "por parte del Gobierno andaluz".

A este respecto, ha apuntado que "cuando se hace cualquier cosa que a Europa pueda sonarle raro, la Comisión Europea le pide explicaciones al Gobierno central", por lo que se ha elaborado una respuesta para "que no lleguen nuevas sanciones europeas por incumplir" y para que no se pierdan los fondos europeos y las ayudas a las PAC", toda vez que ha recordado que España "ya ha sido condenada por los tribunales europeos" con respecto a incumplimientos con Doñana.

Asimismo, ha destacado que los agricultores "saben que los mercados europeos son cada vez más exigentes, no solo en la calidad de sus productos, sino en la calidad ambiental" y ha destacado que los de Doñana son "lo más potentes, organolécticamente hablando, de toda Europa", por lo que ha pedido que "no se manden mensajes equívocos a los mercados, como ha ocurrido durante este año" y que ha supuesto que "veinte grandes cadenas europeas" a los que llegan los frutos rojos de Huelva "dieron un toque muy importante a los agricultores" que "son los que se endeudan, viven del campo y generan empleo y riqueza".

Al hilo de ello, considera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha perdido una oportunidad" de hablar de Doñana y de "mandar un mensaje positivo al respecto" al comisario europeo de Medio Ambiente durante su visita a Bruselas el pasado mes de octubre, "sobre todo cuando los ciudadanos y los agricultores están preocupados por la situación del Parque Natural" y cuando "estamos condenados por Europa", por lo que ha solicitado que "se aúnen fuerzas para que Doñana sea lo que tiene que ser".