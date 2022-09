Cientos de ciudadanos de Huelva piden un Materno Infantil "digno" y que el Hospital Juan Ramón Jiménez "pueda crecer"

HUELVA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de ciudadanos de Huelva --500 según la Policía Nacional y cerca de mil según la organización-- han respondido a la convocatoria de la Plataforma Onubenses Unidos por una Sanidad Pública Digna (Onusap) y se han concentrado en las inmediaciones de la Delegación de Salud para solicitar un Hospital Materno Infantil independiente y anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez para que el mismo "pueda también crecer".

En este sentido se ha pronunciado en declaraciones a los medios el presidente de la plataforma y médico intensivista en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Ramón Jiménez, Diego Mora, quien ha señalado que la sanidad pública de Huelva "está bajo mínimos" y ha apuntado que "todo el mundo conoce la situación" con respecto a que "un día no hay camas para ingresar, otro día no hay sitio en Oncología y otro día no hay quirófanos" y "unas listas de espera que son indecentes".

"Esa es la situación sobre la que partimos y, sobre la misma, pensamos que la primera piedra es que el Hospital Juan Ramón Jiménez pueda crecer y desde luego como no puede crecer jamás es encajonando una cosa que quieren llamar Materno Infantil en la zona de Consultas Externas. Así el hospital no puede crecer y, por tanto, no puede crecer nuestra sanidad y es una necesidad imperiosa. Y eso pasa por un Materno Infantil anexo como el que disfrutan otras provincias", ha subrayado.

En este punto, se ha mostrado "contento" por "la representatividad social" que se ha dado cita en la concentración "con plataformas que luchan por lo público, asociaciones de pacientes o asociaciones de vecinos, entre otros".

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que se ha dado cuenta del "déficit" sanitario de la provincia y se ha solicitado que "se resuelva la deuda histórica de Huelva" en esta materia y que se escuchen las "necesidades" de los onubenses en materia sanitaria "en los despachos de Sevilla". "No queremos ser más, pero tampoco menos que el resto de Andalucía", rezaba el manifiesto, con frases que han sido coreadas por los presentes.

Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, quien también ha acudido a la concentración, ha lamentado que la Junta "aún no se ha enterado de que la provincia de Huelva lo que quiere es un Materno Infantil como el que se aprobó en el año 2017".

A este respecto, ha recordado que en este proyecto iban incluidas "109 camas" y que contaba con "29 millones de euros de inversión", toda vez que ha subrayado que, "a día de hoy, no tenemos nada" y que "la única opción que dan es colocar el Materno Infantil en las Consultas Externas" con las que "no se sabe tampoco que van a hacer".

Por ello, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que "no ningunee a Huelva" porque "la provincia necesita un Materno Infantil sí o sí", ha concluido.